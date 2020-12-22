Kuruluş Osman Dizinde Büyük Transfer! Diziye Öyle Bir İsim Katılıyor Ki Reytingler Resmen Patlama Yapacak! Diziye yeni katılacağı açıklanan bir isim şimdiden öyle bir etki yaptı ki dizinin reytinglerinin resmen tavana vuracağı daha şimdiden belli oldu.

Diziye kattığı taze kanlar ile yayınlandığı günden bu yana popülerliğini korumayı başaran Kuruluş Osman’a, Mahsun Kırmızıgül’ün “Mucize” isimli filmindeki oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan Mert Turak katılıyor. Aslen Makedonya kökenli olan Mert Turak’ın Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna katılacak olması büyük heyecan uyandırdı.