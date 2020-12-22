Kuruluş Osman Dizinde Büyük Transfer! Diziye Öyle Bir İsim Katılıyor Ki Reytingler Resmen Patlama Yapacak!
Kuruluş Osman dizisi birbiri ardına yeni transferleri ile popülerliğini korumayı başarıyor! ATV ekranlarında izleyici ile buluşan dizide ayrılan oyuncuların yokluğunu aratmayacak transferler ile ilgili bombalar patlamaya devam ediyor.
Kuruluş Osman Dizinde Büyük Transfer! Diziye Öyle Bir İsim Katılıyor Ki Reytingler Resmen Patlama Yapacak! Diziye yeni katılacağı açıklanan bir isim şimdiden öyle bir etki yaptı ki dizinin reytinglerinin resmen tavana vuracağı daha şimdiden belli oldu.
Diziye kattığı taze kanlar ile yayınlandığı günden bu yana popülerliğini korumayı başaran Kuruluş Osman’a, Mahsun Kırmızıgül’ün “Mucize” isimli filmindeki oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan Mert Turak katılıyor. Aslen Makedonya kökenli olan Mert Turak’ın Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna katılacak olması büyük heyecan uyandırdı.
22 Ara 2020 - 16:56 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.