Müge Anlı’da Akıl Almaz Olay Ağızları Açık Bıraktı: Bihter Ziyagil Resmen Mezarında Ters Döndü! Kim Kiminle Hangi İlişkide? ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı’da yaşanan akıl almaz olayların arkası kesilmiyor! 31 yaşında düğün hazırlığı yapan Emre Korkmaz’ın başına gelenlerin resmen ağızları açık bıraktı. Programda anlatılan ilişki yumağının anlaşılması uzun zaman alırken, izleyenler “Bihter Ziyagil’den özür dileyecek” pozisyona geldi!

Akıl almaz olayların ardı arkasının kesilmediği sevilen programda her geçen gün yaşananlar, şaşkınlık boyutunu bir adım öteye taşımayı başarıyor. 31 yaşındaki Emre Korkmaz’ın hikayesi de izleyenlerin kanını dondururken, keşfedilen yeni dolandırıcılık yöntemi “Bu kadarına da pes!” dedirten cinsten. İddiaya göre Emre Korkmaz, Canan adında evlilik yapmaya hazırlandığı kadının eniştesi ile tanıştırıldı. Enişte ise gerçekte Canan’ın kocası!

350 Bin TL Dolandırıldı!

Emre Korkmaz dolandırıldığını iddia ederek yardım istediği programda, tam 350 bin TL dolandırıldığını ifade etti. Dolandırıcılık için seçilen yöntem ise meblağın önemini ortadan kaldırdı. İddiaya göre Canan ve “eniştesi” olarak tanıştırdığı kocası, şeytanın aklına gelmeyecek bir plan kurarak Emre Korkmaz’ı tam 350 bin TL dolandırdı.

Evlenme vaadiyle kandırıldığını iddia eden Korkmaz, “Mutlu yuvam olsun istedim.” sözleri ile izleyenlerin yüreklerini dağlarken, yaşanan olayın vahameti uzun süre seyirciyi kendisine getiremedi. Emre Korkmaz, “Seviyordum ve hayal kırıklığına uğradım. 350 bin TL param gitti. Yiyecek ekmeğe muhtaç bıraktılar.” sözleri ile programa damgasını vurdu.