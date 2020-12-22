Enes Batur Bu Kez Sert Kayaya Çarptı: Danla Bilic Önce Ödülü Aldı, Sonra Enes Batur’un İfadesini! Dün akşam üçüncüsü düzenlenen INFLOW Awards ödüllerinde büyük heyecan yaşandı. Influencer marka ve ajans iş birliklerini sağlamak adına geleneksel hale dönüşen INFLOW Awards töreninde sosyal medyanın sevilen pek çok ismine ödüller yağdı. Fenomenlerin aldığı ödüllerden çok, ödül töreni sonrasında Danla Bilic ve Enes Batur arasında gerçekleşen söz düellosu gecenin unutulmazı oldu. Enes Batur’un resmen sert kayaya anlaması her ne kadar geç olsa da Danla Bilic’in unutulmaz replikleri takipçilerini gülmekten kırdı geçirdi.

Halk Danla Bilic’i Seçti, Nedeni Sonradan Belli Oldu!

Halk oylaması ile Danla Bilic, “En İyi YouTube Influencer” ödülüne layık görüldü. Geceye mavi şık bir ceketle katılan Danla Bilic ödülünü aldıktan sonra ayağının tozu ile Enes Batur’u resmen sosyal medyaya gömdü! Ener Batur’un Twitter üzerinden attığı, “Survivor şampiyonu Danla Biliç, en iyi Youtuber ödülü almış lol” şeklinde tweet atması sonrası olanlar oldu ve Danla Bilic açtı ağzını yumdu gözünü!

Enes Batur’un tweet’ine anında karşılık veren Bilic, “Senin saklambaç challenge videona mı vereceklerdi katur kutur Enes Batur” şeklinde tweet atarak hazır cevaplığını konuşturdu. Hızını alamayan Danla Bilic Instagram üzerinden, “Şu Enes’i bolca favlayin ağlamasın lol” ve “Ağlama lol” yorumları ile Enes Batur’a yüklenmeye devam etti. İkilinin atışması kısa sürede sosyal medyanın dikkatini çekti ve “Ulan öyle ölmez, füze atsaydın bari” sesleri yankılandı.