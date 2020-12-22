Müge Anlı’ya Damga Vuran Hamdi Kılıç Olayında Son Dakika Gelişmesi! O İsim Neden Programa Katılmaktan Vazgeçti? Milyonların Kafası Allak Bullak Oldu!

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün izleyenleri ile buluşmaya devam ediyor. Programın gündeminden düşmeyen Hamdi Kılıç hakkında ne gelişmeler yaşandı. Hamdi Kılıç’ın akıl almaz cinayetinin arkasında kim var? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ile ekibi olayla ilgili arama çalışmalarına devam ediyor.

Hafta içi her gün ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 70 yaşındaki Hamdi Kılıç’a ne oldu? Hamdi Kılıç’ın şüpheli kaybının arkasında kim var! Yeni gelişmeler ile programda çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Tarlasını kaptırdığı söylenen Hamdi Kılıç, ayrıyeten dolandırıldığı da ortaya çıktı. Kim tarafından dolandırıldığı araştırılmaya devam ediliyor.

Dosyaların üzerinde geniş çaplı araştırma başlatan Müge Anlı, Hamdi Kılıç’ın eşinin ölümünden kısa bir süre sonra ortadan kaybolmasında kimin parmağı var? Müge Anlı programına başvuran Hamdi Kılıç’ın çocukları, bir an önce babalarının bulunmasını tekrardan evine dönmesini istiyorlar. Eşinin vefatından sonra bir kişi ile birlikte olduğunu söyleyen çocukları kafaları karıştırdı. Sakine Hanım ile birlikte yaşadığını söyleyen çocukları bir açıklama yapılmasını istedi.

Sakine Hanım’ın programa katılacağı haberi geldikten sonra kısa bir aradan sonra programa katılmaktan vazgeçtiği öğrenildi. Birçok cinayetin ve kayıpların araştırılmasına vesile olan Müge Anlı, hafta içi her gün yeni olaylar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Programa konuk olan Hamdi Kılıç’ın şüpheli kaybı araştırılmaya devam ediliyor. Kaybolmadan önce eşini kaybettiği kısa bir süre sonra ise ortadan kaybolduğu iddia edildi.

Verilen ifadelerde yeni sevgilisi Sakine Akdeniz ile birlikte olduğu söylendi. Fakat Sakine Hanım’ın kızının verdiği ifadeler programdakileri ve tüm izleyenleri şaşkına çevirdi. Hamdi Kılıç ile annesinin aynı evde yaşadığını söyleyen Sevgi Akdeniz, annesini suçlamaya başladı Tüm gözler Sakine Akdeniz’e çevrildi. Fakat kızının söylediklerini yalanlayarak sadece kendisine kızdığını dile getirdi.

70 yaşındaki Hamdi Kılıç’ın şüpheli kaybının arkasında Sakine Hanım’ın olduğu düşünülüyor. Kızının korku dolu sözleri ise kafalarda soru işaretlerine yol açtı. Eşinin ölümünden kısa bir süre sonra Kaybolan Hamdi Kılıç, daha sonra birlikte olduğu Sakine Hanım ile kaldığı iddia edildi. Hamdi Kılıç’ın kendisine ait tarlaların satıldığı ortaya çıkınca çocukları programda dile getirdi.

Babalarının icralık olduğunu söyleyerek üstüne olan tarlaların da satıldığı iddia edildi. 24 Kasımdan bu yana kayıp olan Hamdi Kılıç, Sakine Hanım’ın hesabına bütün servetini geçirdiği iddia ediliyor. Programa katılması beklenilen Sakine Hanım, daha sonra vazgeçmesinin ardından kızı Sevgi Hanım programa katıldı. Sakine Hanım’ın kızı programa katılarak annesini hakkında söyledikleri herkesi şoke etti. Sonraki bölümlerde Sakine Hanım ile ilgili tüm gerçekler ortaya çıkması beklenilirken Hamdi Kılıç’ın soruşturması halen devam ediliyor. Hamdi Kılıç bulunacak mı? İcralık olan Hamdi Kılıç kendisine bir şey mi yaptı? Tüm bu soruların cevabını yeni gelişmeler ile paylaşacağız.