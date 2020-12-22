Ford O Modelleri İçin Fiyatları Neredeyse Yarıya İndirdi! İkinci El Araç Piyasasını Bitirecek! Hemen Bayilere Koşun! ... Yeni yıla son model araba ile girmek isteyenlere büyük müjde verildi! Aralık ayına özel avantajlı kampanyaları ile gündeme gelen Ford, belirli modeller için faiz avantajları ile birçok modeli satışa sunuyor. Son dönemlerde otomobil fiyatlarındaki artış birçok kişiyi ikinci el otomobillere yöneltirken ikinci el araçlarda da büyük artışlar vatandaşların kararını değiştirdi.

Ford O Modelleri İçin 60.000 TL Kredi Detayı

Sıfır araç fiyatları ile başa baş ilerleyen ikinci el araç fiyatları, araç almak isteyenlerin kararını değiştirdi. Bu nedenle gündeme gelen kampanyalar fırsata dönüştü. Ford 2020 model otomobillerde 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli aylık 60.000 TL’ye, 24 ay, %0,99 faiz oranlı fırsatlar alıcılara sunuldu. Kampanya kapsamında düşük faiz oranları ile Ford Finans kredilerde geçerli oluyor.

Ford O Modelleri İçin 60.000 TL Kredi Detayı

Ford Fiesta, Ecosport, Mondeo, S-Max ve Galaxy model araçlardan herhangi birini satın almalarda geçerli yüzde 0,99 faiz oranı ile 24 ay vadeli 60 bin TL fırsatından faydalanabiliyor. Ford Focus modeli satın alımlarda 12 ay vadeli 75 bin TL kampanyasından faydalanabiliyor. Yeni Ford Kuga modellerini satın alanlar için 12 ay vadeli 120 bin TL fırsatı sunuluyor.

Aralık ayı sonuna kadar geçerli kampanyalarda 24 ay yüzde 0,99 faiz oranı ile 60 bin TL satış fırsatı sunuluyor. FordFinans kredilerinde geçerli aylık taksitli olarak belirli modeller alıma sunuluyor. Yeni yıla 2020 model Ford Fiesta, Ecosport, Mondeo, S-Max ve Galaxy modelleri ile girmek isteyen kişilere 24 ay, yüzde 0,99 faizli 60 bin TL fırsatı veriliyor.

Ford O Modelleri İçin 0 Faiz

31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli yüzde 0 faiz oranları ile 12 ay, 75 in TL satış kampanası kapsamında FordFinans kredilerinde geçerlidir. Ek olarak 416 TL dosya masrafı ve vergiler dâhilinde aylık maliyet oranı yüzde 0,0900 yıllık ise yüzde 1,0263 oluyor. Ford yetkili satıcılarında belirli modeller ile ilgili kampanyalı fırsatlar sunulmaya devam ediliyor.

Yeni yıla sayılı günler kala birçok kişi araç fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Bu nedenle farklı modeller için yılsonu kampanyası gündeme geldi. Ford otomobillerine olan ilgi giderek artarken yılın son günlerinde efsane kampanyalar müşterilere sunuluyor. Toureno Cpurier Journey modeli satın alımlarında 12 ay yüzde 0,49 faiz oranı ile 130 bin TL fırsatı sunuluyor.

Ford yetkili satıcılarında belirli modellerde kredi kampanyaları gündeme gelirken birçok kişi bayilerin yolunu tuttu. Yeni yılda son model otomobil sahibi olmak isteyen kişiler için özel avantajlı indirimler sunuluyor. Belirli modellerin satın alımlarında geçerli düşük faiz oranları ile 130 bin TL’ye kadar kampanya sunuluyor.