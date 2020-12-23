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- 23 Ara 2020 - 12:38 G: 23 Ara 2020 - 12:42

Müge Anlı'da Son Dakika Şoku! "Yayından Kaldırılıyor!" İddiası Ortalığı Yaktı Kavurdu! Adalet Bakanlığı Konuya El Attı!

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni bölümleri ile hafta içi her gün izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşen haberler ekranlara geldi. Adalet Bakanlığı’nın aldığı karar ile Müge Anlı yerle bir oldu! Yayın hayatına devam eden program alınan kararla yayından kaldırılacak mı?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Yapılan açıklamalardan sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayından kaldırılacağı iddia edildi. Birçok kişi program hakkında yeni haberleri yakından takip etmeye başladı. Programa damga vuran Aleyna Çakır ölümü sonrası intihar haberi gelince Adalet Bakanlığı harekete geçti. Ümit Uygun’un annesinin intihar haberinden sonra ortalık iyice karıştı.

Korkunç intihar ve bırakılan bir mesajın gizli kalması birçok kişinin kafasını karıştırdı. Sosyal medyada Müge Anlı programının kapatılacağına dair iddialar ortaya atıldı. Olayla ilgili soruşturmanın başlamasının ardından bu konu ile ilgili dosyanın gizli tutulacağı savcının herhangi birinin ifadesinin söylemeyeceğini açıklamaları yapıldı. Dosyanın gizli bir şekilde tutulması gerektiğiniz de ifade etti.

23 Ara 2020 - 12:38 Ankara- Yaşam

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