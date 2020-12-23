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- 23 Ara 2020 - 12:58 G: 23 Ara 2020 - 13:06

Kurtlar Vadisi Yeniden Ekranlara Dönüyor! İlk İki Bölümü Çekildi, Senaryosu Hazır! Necati Şaşmaz Resmen Açıkladı! Hasret Sona Eriyor…

Kurtlar Vadisi severler için 2021 yılına bomba gibi düşecek müjdeli bir haber verildi. Bir zamanların reyting rekortmeni ve 7’den 77’ye her kesimden izleyicisi bulunan Kurtlar Vadisi dizisi yeniden ekranlara dönüyor. Bu haberi alan milyonlarca dizi izleyicisi hemen detayları araştırmaya başladı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Kurtlar Vadisi dizisinin ne zaman yayınlanmaya başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı gibi detaylar pek çok dizi izleyicisi tarafından araştırılmaya başlandı. Oldukça uzun bir ara ardından dizi izleyicilerinin yoğun istekleri üzerine Kurtlar Vadisi Kaos dizisi ekranlara yansıtılacak. Bu haberi alan dizi izleyicileri yeni yıla umutla girmeye hazırlanıyorlar. İşte Kurtlar Vadisi Kaos dizisi konusu ve diziye ilişkin merak edilen diğer detaylar…

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde dizi izleyicilerini son derecede sevindirecek açıklamalarda bundu. Necati Şaşmaz yapmış olduğu açıklamalarında hala eski bölümleri izlenmeye devam eden Kurtlar Vadisi dizisinin yeni bölümlerinin çekileceğini dile getirmişti. Bu haber ardından dizi severler mutluluk gözyaşlarına boğuldu. Konu sosyal medyanın gündemine de bomba gibi düştü.

23 Ara 2020 - 12:58 Ankara- Yaşam

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