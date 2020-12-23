Çeyrek Altın Dibi Gördü! Çeyrek Altın Almak İsteyenler Kuyumcularda Büyük Şaşkınlık Yaşadı!
Geçtiğimiz dönemlerde tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeni ile altın fiyatlarında büyük değişimler gündeme gelirken yatırımcıların altına olan ilgisi arttı. Pandemi süreci içerisinde piyasalardaki değişimler sonucu altın fiyatları tavan yaptı. Altın fiyatlarındaki anlık değişimler yatırımcıların aklında soru işaretlerine dönüşürken altın almak isteyen vatandaşlar doğru karar vermekte zorlandı. Kimisi altın almanın doğru bir zaman olmadığını düşünürken kimisi ise uzmanlara d
Altın almak ve satmak konusunda kararsız kalan vatandaşlar çareyi uzmanların tavsiyelerinde aramaya başladı. Altın alınır mı yoksa satılır mı soruları sorulmaya başlanırken birçok kişi uzmanların analiz ve tahminlerine göre yatırımlarını gerçekleştirmeye karar verdi. Akıllarındaki sorulara cevap arayanlar çok zor kararda kalıyor. Altında piyasasındaki anlık değişimler birçok kişinin kafasını karıştırmaya devam ederken piyasada yaşanan düşüşler yatırımcıları harekete geçirdi.
Son günlerde altın fiyatlarındaki değişimler gündemden düşmüyor. Pandemi sürecinin başlaması ile birlikte yükselişe geçen altın, yatırımcılarını kuyumculara akın ettirdi. Birçok kişi altınlarını bozdurmak için kuyumcuların yolunu tutarken altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar büyük oynamaya başladı. Kuyumculara giden vatandaşlar altındaki son durumu takip ederek altınlarını ona göre bozduruyor. Son günlerde altın fiyatları hakkında birçok araştırma yapılıyor. İyi bir kar etmek isteyen vatandaşlar altın fiyatlarını daha yakından takip ederek uzmanların analizlerine göre hareket ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.