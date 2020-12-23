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23 Ara 2020 - 16:41

Tamer Karadağlı'nın Son Hali Şok Etti! Yeni Dizisi İçin Hazırlıklara Başlayan Karadağlı'nın Eski Halinden Eser Kalmadı!

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Savaşçı dizisine transferi ile hayranlarını sevindiren başarılı oyuncu, şimdi de verdiği kilolarla dikkat çekmeye başladı. Yeni dizisine başlamadan 10 kilo veren Tamer Karadağlıu’nın son hali şaşkınlık yarattı.