Tamer Karadağlı'nın Son Hali Şok Etti! Yeni Dizisi İçin Hazırlıklara Başlayan Karadağlı'nın Eski Halinden Eser Kalmadı!
Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Savaşçı dizisine transferi ile hayranlarını sevindiren başarılı oyuncu, şimdi de verdiği kilolarla dikkat çekmeye başladı. Yeni dizisine başlamadan 10 kilo veren Tamer Karadağlıu’nın son hali şaşkınlık yarattı.
Tamer Karadağlı'nın Son Hali Şok Etti! Yeni Dizisi İçin Hazırlıklara Başlayan Karadağlı'nın Eski Halinden Eser Kalmadı! ATV ekranlarında uzun yıllar yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Pınar Altuğ ile beraber rol alan ve Haluk karakteri ile büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı kısa süre önce FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Savaşçı’nın kadrosuna dahil olduğunu açıklamıştı.
Çekimleri başlayan Savaşçı dizisinin setinden sık sık paylaşım yapan Karadağlu’nın fit görüntüsü de dikkat çekti. Spor yaparak fit bir görünüme ulaşan Tamer Karadağlı hayranlarından olumlu yorumlar alıyor.
23 Ara 2020 - 16:41 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.