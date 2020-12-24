24 Ara 2020 - 09:09 Güncelleme: 24 Ara 2020 - 09:10
Bugün Dolar ne kadar? Euro kaç lira? İşte 24 Aralık 2020 Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Ankara serbest piyasada dolar 7,6450 liradan, avro 9,3400 liradan güne başladı.
Ankara serbest piyasada dolar 7,6450 liradan, avro 9,3400 liradan güne başladı. Serbest piyasada 7,6430 liradan alınan dolar, 7,6450 liradan satılıyor. 9,3380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3400 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6290 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3060 lira olmuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.