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- 24 Ara 2020 - 09:09 G: 24 Ara 2020 - 09:10

Bugün Dolar ne kadar? Euro kaç lira? İşte 24 Aralık 2020 Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Ankara serbest piyasada dolar 7,6450 liradan, avro 9,3400 liradan güne başladı.

Ankara serbest piyasada dolar 7,6450 liradan, avro 9,3400 liradan güne başladı. Serbest piyasada 7,6430 liradan alınan dolar, 7,6450 liradan satılıyor. 9,3380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3400 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6290 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3060 lira olmuştu.

24 Ara 2020 - 09:09 AA İstanbul- Ekonomi

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