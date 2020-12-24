Ankara’da Herkes Kurallara Uydu Vaka Sayısı Düştü! Ankara'da Virüsle Başarılı Çıkan 3 İlçe Belli Oldu... İşte O İlçeler...

Ankara ilinde vaka sayılarında artışın görülmesinin ardından vatandaşlar bu durumun önüne geçmek adına tedbir ve kısıtlamalara uyum sağladı. Koronavirüs kapsamında alınan tedbir ve kısıtlamalar Ankara ilinde etkisini gösterdi. Vaka sayılarında düşüş yaşanmasının ardından vatandaşlar adeta sevinç çığlıkları attı. En riskli iller arasında yer alan Ankara ilinin o 3 ilçesinde başarılı bir sonuç elde edildi. Ardından vatandaşlar o ilçelerin hangileri olduğunu araştırmaya başladı. Söz konusu haberin ardından vatandaşlar, Hayat Eğe Sığar uygulamasına giriş yaparak o 3 ilçeyi aramaya başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs hakkında günden güne açıklamalar yapmaya devam ediyor. Açıklamalarında vaka sayılarının düşüş yönünde olduğunu belirten Fahrettin Koca, bunun yanı sıra evde bulaşma riskinin %85 oranında arttığını da dile getirdi. Vatandaşlar vaka sayılarında görülen düşüşün ardından kısıtlamaların ne zaman son bulacağını merak etti. Konu hakkında henüz net bir açıklama yapılmasa da yılbaşı gecesinde de 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak.