Ankara’da Herkes Kurallara Uydu Vaka Sayısı Düştü! Ankara'da Virüsle Başarılı Çıkan 3 İlçe Belli Oldu... İşte O İlçeler...
Ankara ilinde kurallara uyan vatandaşlar nihayet vaka sayılarının düşmesine olanak sağladı. Ankara ilinin 3 ilçesinde başarılı bir sonuç meydana geldi. Hemen hemen her ilçesinde yoğun vaka artışlarının önüne geçmek içim mücadele veren vatandaşlara müjdeli haber geldi. Ardından herkes Hayat Eve Sığar uygulamasında ilçelerin risk durumuna baktı. O ilçelerde vaka sayılarında görülen düşüş ise vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı…
Ankara ilinde vaka sayılarında artışın görülmesinin ardından vatandaşlar bu durumun önüne geçmek adına tedbir ve kısıtlamalara uyum sağladı. Koronavirüs kapsamında alınan tedbir ve kısıtlamalar Ankara ilinde etkisini gösterdi. Vaka sayılarında düşüş yaşanmasının ardından vatandaşlar adeta sevinç çığlıkları attı. En riskli iller arasında yer alan Ankara ilinin o 3 ilçesinde başarılı bir sonuç elde edildi. Ardından vatandaşlar o ilçelerin hangileri olduğunu araştırmaya başladı. Söz konusu haberin ardından vatandaşlar, Hayat Eğe Sığar uygulamasına giriş yaparak o 3 ilçeyi aramaya başladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs hakkında günden güne açıklamalar yapmaya devam ediyor. Açıklamalarında vaka sayılarının düşüş yönünde olduğunu belirten Fahrettin Koca, bunun yanı sıra evde bulaşma riskinin %85 oranında arttığını da dile getirdi. Vatandaşlar vaka sayılarında görülen düşüşün ardından kısıtlamaların ne zaman son bulacağını merak etti. Konu hakkında henüz net bir açıklama yapılmasa da yılbaşı gecesinde de 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.