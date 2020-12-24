Bir Zamanlar Çukurova'nın Yıldızının Kızıda Oyuncu Çıktı! Aynı Dizide Oynadıklarını Görenler Şok Oldu! ... ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, heyecan dolu bölümleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizinin gözde oyuncusu Vahide Perçin’in ayrılmasından sonra hayranları üzüntü içerisine girmişti. Hünkâr Yaman karakteri ile ekranlara gelen Perçin, başarılı performansı ile birçok kişinin dikkatini üzerine çekmiş fakat ani ölümü herkesi şaşırtmıştı.

İzleyenler yaşanan ayrılığa bir cevap aramaya başlarken sağlık sorunları yüzünden diziden ayrıldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Başarılı oyuncu diziden ayrıldıktan sonra birçok kişi dizinin nasıl olacağını merak ederek yeni bölümleri heyecanla beklemeye başladı. Sosyal medyada gündem olan Vahide Perçin, kızının Kırmızı Oda dizisinde oynayacağı söylenilirken kendisi ile aynı dizide yer alacağı iddiaları sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde gösterdiği performans ile büyük bir kitleye ulaşan Vahide Perçin, birinci sezondan beri Hünkâr Yaman rolü ile adeta yıldız gibi parladı. Hayranları ünlü oyuncuya alışmaya başlarken dizide öldürülmesi birçok kişiyi şaşkına çevirdi. Dizinin en sevilen oyuncularından birisi olan Vahide Perçin, diziden ayrıldıktan sonra Kırmızı Oda dizisi ile tekrardan ekranlara geleceği söylenilirken ortaya atılan yeni iddialar birçok kişiyi hayrete düşürdü.

-Kızı ile Aynı Dizide Oynayacak!

Başarılı oyuncu Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldıktan sonra Kırmızı Oda dizisi ile tekrardan ekranlara döneceği açıklanmıştı. Yer alacağı Kırmızı Oda dizisinde kızı ile birlikte katılacağı kızının da kendisi gibi oyuncu olduğu açıklanınca hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Altan Gördüm ile evli olan Alize Gördüm, Vahide Perçin ile Anne dizisinde oynamış dizide Gamze karakteri ile ekranlara gelmişti. Kızı ile aynı dizide yer alması da hayranları şaşkına çevirdi.

Annesi ile aynı projede yer alan Alize Gördüm, yaptığı bir konuşmasında annesi ile aynı dizide oynamanın zorluklarından bahsetmişti. Annesinin yanında gururla oynadığını söyleyen Gördüm, hatalarını belirtecek bir kişinin olmasının çok iyi tecrübe kazandırdığını dile getirmiştir. Annesinin dediklerini yapmaya çalışan her bölümde daha iyi olmaya çalıştığını söyleyerek her yeni bölümün daha zorlu geçtiğini paylaştı.

-Anne ve Babasından Eleştiri Aldı!

Annesi ve babasının kendisini eleştirdiğini söyleyerek oyunculuk deneyimini bu sayede daha çok geliştirdiğini ifade ediyor. Annesi ve babasının mesleğine saygı duyduğunu ve kendisinin de o mesleği seçtiğini söyleyerek layık olabilmek için elinden geleni yaptığını söylemiştir. Daha önce Muhteşem Yüzyıl dizisinde annesi ile oynayan Gördüm, çalışmalarına son hız devam ediyor.

Dizide ne kadar ayrı rollerde olsalar da meslektaş gibi olduklarını söyleyen Gördüm, aralarındaki bağın hiçbir zaman değişmediğini sadece rollerin değiştiğini ifade ediyor. Vahide Perçin ile Alize Gördüm, aynı dizide yer alacağı gündemden düşmezken ikilinin birçok dizide beraber yer aldığı bazı hayranlar tarafından yeni öğreniliyor. Annesinin yardımı ile oyunculuğunu geliştirdiğini kendisine bir usta olduğunu ifade ediyor.