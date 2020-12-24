Yasak Elma Dizisinde Mantık Hatası Seyircinin Dalga Konusu Oldu! İzleyenler Sosyal Medyayı Çalkaladı!
FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma son haftalarda yaşadığı düşüşün ardından, sosyal medyada eğlence konusu oldu.
Yasak Elma Dizisinde Mantık Hatası Seyircinin Dalga Konusu Oldu! İzleyenler Sosyal Medyayı Çalkaladı! Yapımın son bölümünde yaşananlar sosyal medyada izleyiciler tarafından alaya alındı. Yapımda çok sayıda mantık hatası olduğunu belirten kullanıcılar, senaristleri eleştiri yağmuruna tuttu. Dizinin son bölümü uzun saatler sosyal medyada dalga konusu oldu.
Yasak Elma Dizisi Reytinglerde Geri Plana Düşmeye Başladı
Yasak Elma dizisinde bu sezon başrol oyuncu Talat Bulut’u yapımdan ayrılmasının ardından birçok oyuncu da diziye veda etmeye başladı. Geçen sezondan çok az oyuncusu kalan yapım yaprak dökümünün ardından Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Gülenay Kalkan gibi oyuncuları kadrosuna dahil ederek bu sezonda başarılı reytingler elde etmeyi amaçladı. Ancak düşünüldüğü gibi olmadı ve dizi kısa zamanda reytinglerde geri plana düşmeye başladı.
24 Ara 2020 - 14:19 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.