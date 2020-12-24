Fiat Egea İçin İndirimini Yaptı, Milyonlar Bayilere Akın Etti! İkinci El Araçları Bile Daha Pahalıya Satılıyor!

Ekonomide yaşanan sıkıntıların ardından Fiat Egea modellerinde yılsonuna özel avantajlı kampanyalar gündeme gelirken ülkede en çok tercih edilen markalardan bir tanesi haline geldi. 2020 modellerinde yapılan kampanyalar ile son model araç almak isteyen vatandaşların hayalleri gerçek oluyor. Yenilikçi tasarımı ve üstün teknolojisi ile satışa sunulan Egea modeli alıcıların gözdesi haline geldi.

Aralık ayı kampanyaları kapsamında 130 bin TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunulan Fiat Egea modellerinde 52.900 TL peşinatla aylık 2 bin 990 TL taksit imkânları sunuluyor. Kredi kullanımından yararlanacak vatandaşlar Marka Kasko, Axa Sigorta, Allianz Sigorta ile yapılan kaskolarda geçerli olacaktır. Kredi tahsis ücretleri ticari ya da hususi kullanımlara göre değişiklik gösteriyor.