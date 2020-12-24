Fiat Egea İçin İndirimini Yaptı, Milyonlar Bayilere Akın Etti! İkinci El Araçları Bile Daha Pahalıya Satılıyor!
Yeni yıla son model otomobil ile girmek isteyen vatandaşlar için çeşitli kampanyalar gündeme gelmeye devam ediyor. Son günlerde sıfır araç almak isteyen vatandaşla fiyatlara güçleri yetmeyince ikinci el araçlara yöneldi. Fakat ikinci el araç fiyatları neredeyse sıfır araç fiyatları ile başa baş ilerlerken araç satın almak giderek zorlaştı. Araç satın almaktan vazgeçenler için çeşitli kampanyalar gündeme geliyor.
Ekonomide yaşanan sıkıntıların ardından Fiat Egea modellerinde yılsonuna özel avantajlı kampanyalar gündeme gelirken ülkede en çok tercih edilen markalardan bir tanesi haline geldi. 2020 modellerinde yapılan kampanyalar ile son model araç almak isteyen vatandaşların hayalleri gerçek oluyor. Yenilikçi tasarımı ve üstün teknolojisi ile satışa sunulan Egea modeli alıcıların gözdesi haline geldi.
Aralık ayı kampanyaları kapsamında 130 bin TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunulan Fiat Egea modellerinde 52.900 TL peşinatla aylık 2 bin 990 TL taksit imkânları sunuluyor. Kredi kullanımından yararlanacak vatandaşlar Marka Kasko, Axa Sigorta, Allianz Sigorta ile yapılan kaskolarda geçerli olacaktır. Kredi tahsis ücretleri ticari ya da hususi kullanımlara göre değişiklik gösteriyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.