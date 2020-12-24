Haberler Ankara Haberler Ankara
- 24 Ara 2020 - 14:35 G: 24 Ara 2020 - 14:44

Fiat Egea İçin İndirimini Yaptı, Milyonlar Bayilere Akın Etti! İkinci El Araçları Bile Daha Pahalıya Satılıyor!

Yeni yıla son model otomobil ile girmek isteyen vatandaşlar için çeşitli kampanyalar gündeme gelmeye devam ediyor. Son günlerde sıfır araç almak isteyen vatandaşla fiyatlara güçleri yetmeyince ikinci el araçlara yöneldi. Fakat ikinci el araç fiyatları neredeyse sıfır araç fiyatları ile başa baş ilerlerken araç satın almak giderek zorlaştı. Araç satın almaktan vazgeçenler için çeşitli kampanyalar gündeme geliyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ekonomide yaşanan sıkıntıların ardından Fiat Egea modellerinde yılsonuna özel avantajlı kampanyalar gündeme gelirken ülkede en çok tercih edilen markalardan bir tanesi haline geldi. 2020 modellerinde yapılan kampanyalar ile son model araç almak isteyen vatandaşların hayalleri gerçek oluyor. Yenilikçi tasarımı ve üstün teknolojisi ile satışa sunulan Egea modeli alıcıların gözdesi haline geldi.

Aralık ayı kampanyaları kapsamında 130 bin TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunulan Fiat Egea modellerinde 52.900 TL peşinatla aylık 2 bin 990 TL taksit imkânları sunuluyor. Kredi kullanımından yararlanacak vatandaşlar Marka Kasko, Axa Sigorta, Allianz Sigorta ile yapılan kaskolarda geçerli olacaktır. Kredi tahsis ücretleri ticari ya da hususi kullanımlara göre değişiklik gösteriyor.

24 Ara 2020 - 14:35 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Fiat Egea İçin İndirimini Yaptı, Milyonlar Bayilere Akın Etti! İkinci El Araçları Bile Daha Pahalıya Satılıyor! mask
Fiat Egea İçin İndirimini Yaptı, Milyonlar Bayilere Akın Etti! İkinci El Araçları Bile Daha Pahalıya Satılıyor!
Yasak Elma Dizisinde Mantık Hatası Seyircinin Dalga Konusu Oldu! İzleyenler Sosyal Medyayı Çalkaladı! mask
Yasak Elma Dizisinde Mantık Hatası Seyircinin Dalga Konusu Oldu! İzleyenler Sosyal Medyayı Çalkaladı!
Yasak Elma Kaya’ya Tosladı: Dönmesi Beklenen Barış Kılıç Feyk Attı! O Artık Sadakatsiz! mask
Yasak Elma Kaya’ya Tosladı: Dönmesi Beklenen Barış Kılıç Feyk Attı! O Artık Sadakatsiz!
Bir Zamanlar Çukurova'nın Yıldızının Kızıda Oyuncu Çıktı! Aynı Dizide Oynadıklarını Görenler Şok Oldu! mask
Bir Zamanlar Çukurova'nın Yıldızının Kızıda Oyuncu Çıktı! Aynı Dizide Oynadıklarını Görenler Şok Oldu!
Ankara Mamak’ta yollar açık mask
Ankara Mamak’ta yollar açık
Masterchef'te İfşa Bu Hafta Erken Belli Oldu! İşte 27 Aralık 2020 Pazar Günü Masterchef'te Elenecek İsim Belli Oldu… mask
Masterchef'te İfşa Bu Hafta Erken Belli Oldu! İşte 27 Aralık 2020 Pazar Günü Masterchef'te Elenecek İsim Belli Oldu…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL