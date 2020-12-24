Haberler Ankara Haberler Ankara
- 24 Ara 2020 - 14:39 G: 24 Ara 2020 - 14:49

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Yas Tutturacak Haber Geldi! Karar Değişti, Seyircine Aleyhine Oldu!

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın önümüzdeki hafta sete ara vereceği ve senaryoda değişiklik yapılacağı ortaya çıktı. Birçok kanalın aksine ATV’nin dizinin sete ara vermesine karar vermesi ise şaşkınlık yarattı. Dizinin senaryosunda yapılacak değişiklikler merak konusu oldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Yas Tutturacak Haber Geldi! Karar Değişti, Seyircine Aleyhine Oldu! Dördüncü sezonu ile ATV ekranlarında yayınlanamaya devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyenlerden büyük beğeni topluyor. Uzun süredir başarılı şekilde yayın hayatına devam eden dizi her hafta ilgi ile izleniyor. Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba ve Sanem Çelik gibi isimlerinde yer aldığı yapım aksiyon ve heyecan dolu sahneleri ile sevenlerini ile buluşuyor.

Her bölümü ile beğeni toplayan dizinin senaryosunda ise değişiklikler yapılacağı ortaya çıktı. ATV ekranlarının fenomen dizisinde yapılacak değişiklik ise merak konusu oldu. Senaryo değişiklikleri için sete ara verileceği açıklanan yapımın ne zaman yeniden ekrana geleceği ise merak konusu oldu.

24 Ara 2020 - 14:39 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yasak Elma Dizisinde Mantık Hatası Seyircinin Dalga Konusu Oldu! İzleyenler Sosyal Medyayı Çalkaladı! mask
Yasak Elma Dizisinde Mantık Hatası Seyircinin Dalga Konusu Oldu! İzleyenler Sosyal Medyayı Çalkaladı!
Yasak Elma Kaya’ya Tosladı: Dönmesi Beklenen Barış Kılıç Feyk Attı! O Artık Sadakatsiz! mask
Yasak Elma Kaya’ya Tosladı: Dönmesi Beklenen Barış Kılıç Feyk Attı! O Artık Sadakatsiz!
İyi Aile Babası 4. Bölüm Full İzle! 24 Aralık İyi Aile Babası Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
İyi Aile Babası 4. Bölüm Full İzle! 24 Aralık İyi Aile Babası Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sol Yanım Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 24 Aralık Sol Yanım Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sol Yanım Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 24 Aralık Sol Yanım Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Alev Alev Dizisi 8. Bölüm Full İzle! 24 Aralık Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Alev Alev Dizisi 8. Bölüm Full İzle! 24 Aralık Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mucize Doktor Dizisi 43. Bölüm Full İzle! 24 Aralık Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mucize Doktor Dizisi 43. Bölüm Full İzle! 24 Aralık Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Reyting Mağduru Sol Yanım Dizisinde Şok Ayrılık: Resmen Fatura O İsme Kesildi! Ayrılık Sonrası Dizide Her Şey Değişebilir! mask
Reyting Mağduru Sol Yanım Dizisinde Şok Ayrılık: Resmen Fatura O İsme Kesildi! Ayrılık Sonrası Dizide Her Şey Değişebilir!
Bir Zamanlar Çukurova 78. Bölüm Full İzle! 24 Aralık Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 78. Bölüm Full İzle! 24 Aralık Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Acun Ilıcalı Keremcem’e Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Artık İki Yakası Bir Araya Gelmez! Keremcem’i Resmen Devre Dışı… mask
Acun Ilıcalı Keremcem’e Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Artık İki Yakası Bir Araya Gelmez! Keremcem’i Resmen Devre Dışı…
Uyanış Büyük Selçuklu Dizisine Yasak Elma Dizisinden Öyle Bir İsim Katılacak Ki, Görenler Şok Olacak! O Karakter Diziyi Değiştirmeye Mi Geliyor? mask
Uyanış Büyük Selçuklu Dizisine Yasak Elma Dizisinden Öyle Bir İsim Katılacak Ki, Görenler Şok Olacak! O Karakter Diziyi Değiştirmeye Mi Geliyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Fiat Egea İçin İndirimini Yaptı, Milyonlar Bayilere Akın Etti! İkinci El Araçları Bile Daha Pahalıya Satılıyor! mask
Fiat Egea İçin İndirimini Yaptı, Milyonlar Bayilere Akın Etti! İkinci El Araçları Bile Daha Pahalıya Satılıyor!
Yasak Elma Dizisinde Mantık Hatası Seyircinin Dalga Konusu Oldu! İzleyenler Sosyal Medyayı Çalkaladı! mask
Yasak Elma Dizisinde Mantık Hatası Seyircinin Dalga Konusu Oldu! İzleyenler Sosyal Medyayı Çalkaladı!
Yasak Elma Kaya’ya Tosladı: Dönmesi Beklenen Barış Kılıç Feyk Attı! O Artık Sadakatsiz! mask
Yasak Elma Kaya’ya Tosladı: Dönmesi Beklenen Barış Kılıç Feyk Attı! O Artık Sadakatsiz!
Bir Zamanlar Çukurova'nın Yıldızının Kızıda Oyuncu Çıktı! Aynı Dizide Oynadıklarını Görenler Şok Oldu! mask
Bir Zamanlar Çukurova'nın Yıldızının Kızıda Oyuncu Çıktı! Aynı Dizide Oynadıklarını Görenler Şok Oldu!
Ankara Mamak’ta yollar açık mask
Ankara Mamak’ta yollar açık
Masterchef'te İfşa Bu Hafta Erken Belli Oldu! İşte 27 Aralık 2020 Pazar Günü Masterchef'te Elenecek İsim Belli Oldu… mask
Masterchef'te İfşa Bu Hafta Erken Belli Oldu! İşte 27 Aralık 2020 Pazar Günü Masterchef'te Elenecek İsim Belli Oldu…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL