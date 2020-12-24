Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Yas Tutturacak Haber Geldi! Karar Değişti, Seyircine Aleyhine Oldu!
ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın önümüzdeki hafta sete ara vereceği ve senaryoda değişiklik yapılacağı ortaya çıktı. Birçok kanalın aksine ATV’nin dizinin sete ara vermesine karar vermesi ise şaşkınlık yarattı. Dizinin senaryosunda yapılacak değişiklikler merak konusu oldu.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Yas Tutturacak Haber Geldi! Karar Değişti, Seyircine Aleyhine Oldu! Dördüncü sezonu ile ATV ekranlarında yayınlanamaya devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyenlerden büyük beğeni topluyor. Uzun süredir başarılı şekilde yayın hayatına devam eden dizi her hafta ilgi ile izleniyor. Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba ve Sanem Çelik gibi isimlerinde yer aldığı yapım aksiyon ve heyecan dolu sahneleri ile sevenlerini ile buluşuyor.
Her bölümü ile beğeni toplayan dizinin senaryosunda ise değişiklikler yapılacağı ortaya çıktı. ATV ekranlarının fenomen dizisinde yapılacak değişiklik ise merak konusu oldu. Senaryo değişiklikleri için sete ara verileceği açıklanan yapımın ne zaman yeniden ekrana geleceği ise merak konusu oldu.
24 Ara 2020 - 14:39 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.