Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Yas Tutturacak Haber Geldi! Karar Değişti, Seyircine Aleyhine Oldu! Dördüncü sezonu ile ATV ekranlarında yayınlanamaya devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyenlerden büyük beğeni topluyor. Uzun süredir başarılı şekilde yayın hayatına devam eden dizi her hafta ilgi ile izleniyor. Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba ve Sanem Çelik gibi isimlerinde yer aldığı yapım aksiyon ve heyecan dolu sahneleri ile sevenlerini ile buluşuyor.

Her bölümü ile beğeni toplayan dizinin senaryosunda ise değişiklikler yapılacağı ortaya çıktı. ATV ekranlarının fenomen dizisinde yapılacak değişiklik ise merak konusu oldu. Senaryo değişiklikleri için sete ara verileceği açıklanan yapımın ne zaman yeniden ekrana geleceği ise merak konusu oldu.