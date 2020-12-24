Seray Serengil ve Yaşar İpek’e 4 Yıl Hapis Şoku: Ölümle Tehdit Edilen Özay Bakır’ın Açtığı Dava İki İsmi Birbirine Düşürdü! Birbirlerini… Bir dönem Seren Serengil’le birlikte olan şarkıcı Özay Bakır, Seren Serengil ve eski eşi Yaşar İpek’i dava etti. Dava konusunda göre eski çift, fotoğraflar yüzünden ünlü şarkıcıyı ölümle tehdit etmiş. Ölüm tehdidi yanında hakaretlere ait kanıtların da sunulduğu davada eski çift hakkında 4 yıl hapis isteniyor!

Onur ve Haysiyeti Etkileyecek Ağır Hakaretler!



Davayı açan şarkıcı Özay Bakır, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim ettiği şikayet dilekçesinde öyle şeylerden bahsetti ki herkes resmen şok geçirdi. İddialara göre ölümle tehdit edilen Bakır, Yaşar İpek’ten ağır hakaretler içeren bir mesaj almış. İddialara göre İpek, “Seni felç ederim, bu sana son uyarım. Seni sinkaf ederim.” şeklinde mesaj atmış. Seren Serengil’in de Bakır’ı tehdit ettiği belirtilirken ünlü şarkıcıya, “Yaşar’ın elinden seni kimse alamaz g..t, o fotoğrafları sil.” ifadelerini kullanarak mesaj attığı iddia ediliyor.