Hercai Dizisi Amerika'da Yıldız Oldu! Sanat Eseri Saydılar, 'Baş Yapıt' Dediler! "Helal Olsun!"

ATV ekranlarında ikinci sezonu ile yayınlanamaya devam eden Hercai dizisi izleyicisinden büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Yayınlanan her bölümü ile duygusal ve heyecanlı sahneleri ekrana taşıyan yapım son derece çarpıcı senaryosu ile de dikkat çekiyor. Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin’in oynadığı yapımda birçok usta isim de yer alıyor.

Oyuncu kadrosu ve senaryosu ile Türkiye’de izlenme rekorları kıran dizi farklı ülkelerde de en beğenilen yapımlar arasına giriyor. Türkiye’de yayınlanan ilk bölümü ile büyük yankı uyandıran dizi sonrasında başta Latin Amerika olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde kendine izleyici bulmayı başardı. İlgi ile takip edilen dizi şimdi de Amerikalı psikolog Dr. Patti Feuereisen’in yazısında kendine yer buldu. Saygın psikolog Hercai dizisi ile ilgili inceleme yazısı yazdı.