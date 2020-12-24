Hercai Dizisi Amerika'da Yıldız Oldu! Sanat Eseri Saydılar, 'Baş Yapıt' Dediler! "Helal Olsun!"
ATV ekranlarının ilgi ile takip edilen dizisi Hercai Amerikalı psikolog Dr. Patti Feuereisen’in yazısına konu oldu. Dünyanın pek çok ülkesinde izlenme rekorları kıran dizi ABD’li psikoloğun yazısında başyapıt ilan edildi. Ünlü psikolog dizinin kadın gücüne olan vurgusuna değinerek, psikolojik bir başyapıt olduğunu belirtti.
ATV ekranlarında ikinci sezonu ile yayınlanamaya devam eden Hercai dizisi izleyicisinden büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Yayınlanan her bölümü ile duygusal ve heyecanlı sahneleri ekrana taşıyan yapım son derece çarpıcı senaryosu ile de dikkat çekiyor. Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin’in oynadığı yapımda birçok usta isim de yer alıyor.
Oyuncu kadrosu ve senaryosu ile Türkiye’de izlenme rekorları kıran dizi farklı ülkelerde de en beğenilen yapımlar arasına giriyor. Türkiye’de yayınlanan ilk bölümü ile büyük yankı uyandıran dizi sonrasında başta Latin Amerika olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde kendine izleyici bulmayı başardı. İlgi ile takip edilen dizi şimdi de Amerikalı psikolog Dr. Patti Feuereisen’in yazısında kendine yer buldu. Saygın psikolog Hercai dizisi ile ilgili inceleme yazısı yazdı.
24 Ara 2020 - 16:17 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.