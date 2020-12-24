Müge Anlı’da İşler İyice Çığırından Çıktı: Enişte Bu Kez De Baldız Oldu! Bayram Değil, Seyran Değil Enişte Neden Baldız Oldu Şimdi?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gün geçmiyor ki izleyenler şaşırmasın! İzleyiciler kocasını eniştesi olarak tanıtarak 31 yaşındaki Emre Korkmaz’ı dolandıran Canan Hanım konusunda neye inanacaklarını resmen şaşırdılar.
Müge Anlı’da İşler İyice Çığırından Çıktı: Enişte Bu Kez De Baldız Oldu! Bayram Değil, Seyran Değil Enişte Neden Baldız Oldu Şimdi? Her programda farklı bir statüye kavuşan Ümit Bey, bu sefer de aslında Ümit Bey değil Ümit Hanım çıktı! İzleyicilerin daha fazla ne olabilir sorularını yanıtsız bırakmayan programda dolandırılan aile sayısı da ciddi artış göstermeye devam ediyor.
Müge Anlı’da yaşanan son bomba ise ismini vermek istemeyen bir izleyicinin telefon ile katılması sonrası oldu. İsimsiz konuk öyle iddialarda bulundu ki stüdyodaki ve ekran başındaki herkes, Ümit Bey’in Ümit Hanım’a dönüşümünü hayretler içinde dinledi! İzleyici, “Zaten bu enişte-baldız değil. Ümit ve Canan daha önce düğün yaptılar. Ben de düğünlerine gittim. Sadece düğün yaptılar, resmi nikah yapmadılar.” ifadelerini kullanınca herkeste film koptu.
24 Ara 2020 - 16:37 - Müge Anlı Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.