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- 24 Ara 2020 - 16:37 G: 24 Ara 2020 - 16:43

Müge Anlı’da İşler İyice Çığırından Çıktı: Enişte Bu Kez De Baldız Oldu! Bayram Değil, Seyran Değil Enişte Neden Baldız Oldu Şimdi?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gün geçmiyor ki izleyenler şaşırmasın! İzleyiciler kocasını eniştesi olarak tanıtarak 31 yaşındaki Emre Korkmaz’ı dolandıran Canan Hanım konusunda neye inanacaklarını resmen şaşırdılar.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Müge Anlı’da İşler İyice Çığırından Çıktı: Enişte Bu Kez De Baldız Oldu! Bayram Değil, Seyran Değil Enişte Neden Baldız Oldu Şimdi? Her programda farklı bir statüye kavuşan Ümit Bey, bu sefer de aslında Ümit Bey değil Ümit Hanım çıktı! İzleyicilerin daha fazla ne olabilir sorularını yanıtsız bırakmayan programda dolandırılan aile sayısı da ciddi artış göstermeye devam ediyor.

Müge Anlı’da yaşanan son bomba ise ismini vermek istemeyen bir izleyicinin telefon ile katılması sonrası oldu. İsimsiz konuk öyle iddialarda bulundu ki stüdyodaki ve ekran başındaki herkes, Ümit Bey’in Ümit Hanım’a dönüşümünü hayretler içinde dinledi! İzleyici, “Zaten bu enişte-baldız değil. Ümit ve Canan daha önce düğün yaptılar. Ben de düğünlerine gittim. Sadece düğün yaptılar, resmi nikah yapmadılar.” ifadelerini kullanınca herkeste film koptu.

24 Ara 2020 - 16:37 - Müge Anlı Haberleri

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