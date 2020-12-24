Sadakatsiz Dizisinin Sadakatsiz Adamlarından Mert'in Sevgilisi Ortaya Çıktı! Görenler Şok Olacak... Sadakatsiz dizisinin başarılı oyuncusu Eren Vurdem uzun süredir ekranlarda yer alan bir isim olmasına rağmen ilişkisini gözlerden uzak yaşamaya özen gösteriyor. Bugüne kadar sevgilisi ile hiç görüntü vermeyen Eren Vurdem’in özel hayatı ile gündeme gelmeyi sevmediği biliniyor.

Ünlü oyuncunun sır gibi sakladığı sevgilisinin kim olduğu ise ortaya çıktı. Eren Vurdem’in müzisyen Derya Yıldırım ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Beraber görüntü vermeyen çiftin nazara inandığı ve bu sebeple gizli görüştükleri iddia ediliyor. Eren Vurdem ve Derya Yıldırım’ın İstanbul Anadolu Yakası’nda sık sık buluştukları da iddialar arasında yer alıyor.