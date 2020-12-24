Sadakatsiz Dizisinin Sadakatsiz Adamlarından Mert'in Sevgilisi Ortaya Çıktı! Görenler Şok Olacak...
Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Mert karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Eren Vurdem’in özel hayatı merak konusu oldu. İnadına Aşk, Söz ve Sadakatsiz dizilerinde yer alan başarılı oyuncu Eren Vurdem’in sevgilisi merak ediliyor.
Sadakatsiz Dizisinin Sadakatsiz Adamlarından Mert'in Sevgilisi Ortaya Çıktı! Görenler Şok Olacak... Sadakatsiz dizisinin başarılı oyuncusu Eren Vurdem uzun süredir ekranlarda yer alan bir isim olmasına rağmen ilişkisini gözlerden uzak yaşamaya özen gösteriyor. Bugüne kadar sevgilisi ile hiç görüntü vermeyen Eren Vurdem’in özel hayatı ile gündeme gelmeyi sevmediği biliniyor.
Ünlü oyuncunun sır gibi sakladığı sevgilisinin kim olduğu ise ortaya çıktı. Eren Vurdem’in müzisyen Derya Yıldırım ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Beraber görüntü vermeyen çiftin nazara inandığı ve bu sebeple gizli görüştükleri iddia ediliyor. Eren Vurdem ve Derya Yıldırım’ın İstanbul Anadolu Yakası’nda sık sık buluştukları da iddialar arasında yer alıyor.
24 Ara 2020 - 17:24 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.