Acun Ilıcalı Çaresiz Kaldı, En Dibi Gördü! O İsimle Zirveye Yükselebilir, Kurtuluş Biletini Buldu… 

Acun Ilıcalı Çaresiz Kalınca Çareyi O İsimde Buldu, En Dibi Görecekti Şimdi Zirveye Yükselebilir, Kurtuluş Biletini Buldu… Acun Ilıcalı gündemden son zamanlarda düşmek bilmiyor. Satın almış olduğu Hollanda takımından sonra ise bir türlü yüzü gülmedi. Fakat gündeme bomba gibi düşen iddialardan sonra Acun Ilıcalı’nın rahat bir nefes alacağı ortaya çıkmış oldu.

Önceki yıllarda Tv8 kanalını diplerde iken satın alarak Türkiye gündemine oturan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, bu kanala getirdiği yenilikler ve yarışma programları ile kanalı zirveye çıkarmıştı. Yepyeni bir vizyon ve yayın anlayışı ile kanalı adeta uçuran Acun Ilıcalı, özellikle Survivor ve Masterchef gibi yapımlar ile Türkiye'nin en çok konuşulan ismi oldu.