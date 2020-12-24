Acun Ilıcalı Çaresiz Kaldı, En Dibi Gördü! O İsimle Zirveye Yükselebilir, Kurtuluş Biletini Buldu…
Türkiye'nin en ünlü ve en başarılı televizyoncusu Acun Ilıcalı için tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı ilke defa Çaresiz Kaldı! Televizyon dünyasında Hazırlamış olduğu programlar ve prodüksiyonları ile Başarısı Türkiye sınırlarını aşan ve dünyanın her yerinde büyük ve geniş bir çevreye sahip olan Acun Ilıcalı, son dönemlerde büyük projesinde çok sıkıntılı.
Acun Ilıcalı Çaresiz Kalınca Çareyi O İsimde Buldu, En Dibi Görecekti Şimdi Zirveye Yükselebilir, Kurtuluş Biletini Buldu… Acun Ilıcalı gündemden son zamanlarda düşmek bilmiyor. Satın almış olduğu Hollanda takımından sonra ise bir türlü yüzü gülmedi. Fakat gündeme bomba gibi düşen iddialardan sonra Acun Ilıcalı’nın rahat bir nefes alacağı ortaya çıkmış oldu.
Önceki yıllarda Tv8 kanalını diplerde iken satın alarak Türkiye gündemine oturan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, bu kanala getirdiği yenilikler ve yarışma programları ile kanalı zirveye çıkarmıştı. Yepyeni bir vizyon ve yayın anlayışı ile kanalı adeta uçuran Acun Ilıcalı, özellikle Survivor ve Masterchef gibi yapımlar ile Türkiye'nin en çok konuşulan ismi oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.