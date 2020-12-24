Masterchef Özgül’den Hiç Beklenmeyen Şok Hareket! Yemeğini Çıkarmak İsterken Yaptığı Harekete İzleyenler Şaştı Kaldı!
Masterchef Türkiye yarışmasında heyecan son hızıyla devam ediyor. Yarışmada ikinci tur heyecanı devam ederken Özgül’den hiç beklenmeyen bir hareket geldi. İzleyenler Özgül’ün o hareketi karşısında şaştı kaldı. Yemeğini çıkarmak isterken daha da kötü bir hale getiren Özgül tüm izleyenlerden tepki topladı. İzleyenler böylesi önemli bir gecede yaptığı hatanın çok basit ama çok büyük olduğunu dile getirdi.
Yemeğini çıkarmak isterken spatula ile ezerek dağıtan Özgül seyircilere şok yaşattı. Serhat ile birlikte susamı ön planda tutan bir yemek hazırlamaları istendi. Serhat ile market alışverişi yapan Özgül daha sonra yemeğini hazırlamak için Serhat ile birlikte aynı süre içerisinde tezgah başına geçti ve balıkla birlikte bir yemek hazırlamak için kollarını sıvadı.
Mehmet Şef’in bile dikkatini çeken Özgül’ün yemeği ise seyirciler tarafından merak edilmeye başlandı. Mehmet Şef uyarılarını ise dikkatleri üzerine çekerek yaptı ve tasarım tabaklardan istediğini dile getirdi ve 45 dakika verilen yemeğin en az 10 dakika tabaklanması için süre ayırmalarını istedi ve geriye kalan sürenin en iyi şekilde kullanılması gerektiğini; hız, lezzet ve ürünün uyumunu belirterek dile getirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.