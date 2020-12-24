Masterchef Özgül’den Hiç Beklenmeyen Şok Hareket! Yemeğini Çıkarmak İsterken Yaptığı Harekete İzleyenler Şaştı Kaldı!

Yemeğini çıkarmak isterken spatula ile ezerek dağıtan Özgül seyircilere şok yaşattı. Serhat ile birlikte susamı ön planda tutan bir yemek hazırlamaları istendi. Serhat ile market alışverişi yapan Özgül daha sonra yemeğini hazırlamak için Serhat ile birlikte aynı süre içerisinde tezgah başına geçti ve balıkla birlikte bir yemek hazırlamak için kollarını sıvadı.

Mehmet Şef’in bile dikkatini çeken Özgül’ün yemeği ise seyirciler tarafından merak edilmeye başlandı. Mehmet Şef uyarılarını ise dikkatleri üzerine çekerek yaptı ve tasarım tabaklardan istediğini dile getirdi ve 45 dakika verilen yemeğin en az 10 dakika tabaklanması için süre ayırmalarını istedi ve geriye kalan sürenin en iyi şekilde kullanılması gerektiğini; hız, lezzet ve ürünün uyumunu belirterek dile getirdi.