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- 25 Ara 2020 - 09:45 G: 25 Ara 2020 - 09:46

Bugün Dolar ne kadar? Euro kaç lira? İşte 25 Aralık 2020 serbest piyasada döviz açılış fiyatları...

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,5820 seviyesinde işlem görüyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası döviz kurlarında gerileme devam etti. TCMB, dünkü Para Politikası Kurulu toplantısında, 1 hafta vadeli repo faiz oranını 200 baz puan artırarak yüzde 15'ten yüzde 17'ye çıkardı. Karar sonrası 7,5520 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 7,5677'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla dünkü kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 7,5820'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 9,2510'dan, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kazancıyla 10,2810'dan satılıyor.

Analistler, TCMB'nin faiz kararı ve karar metninde yer alan enflasyonla mücadele ve finansal istikrar vurgusunun Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirtti.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve sektörel güven endekslerinin takip edilebileceğini bildiren analistler, yurt dışında ise Noel tatili sebebiyle ABD ve Avrupa'da piyasaların kapalı olduğunu kaydetti.

25 Ara 2020 - 09:45 AA İstanbul- Ekonomi

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