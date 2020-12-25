''Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinden İbrahim Çelikkol Ayrılıyor!'' Seyirci Taşlamıştı, Sonu Kötü Bitti! Zeynep'in Yeni Aşkı...
TV 8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, ayrılık iddiaları ile çalkalanıyor. Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan ve başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un yer aldığı dizide işler gittikçe sarpa giderken, yayılan ayrılık haberi izleyiciyi derinden etkiledi. İddialara göre dizide Mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol, diziden ayrılacak!
'' Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinden İbrahim Çelikkol Ayrılıyor!'' Seyirci Taşlamıştı, Sonu Kötü Bitti! Zeynep'in Yeni Aşkı... Dizi hayranlarını derinden sarsan ve resmen isyan bayraklarının göndere çekildiği iddia ise sosyal medya üzerinden yayıldı. Dizide senaryo gereği Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol’un aralarının açık olması da iddiaları güçlendirirken, herkes merakla “Mehdi diziden ayrılacak mı?” sorusuna yanıt arıyor.
Mehdi’nin Psikopatça Hareketleri Ayrılık Yüzünden Mi?
Hatırlanacağı üzere Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ile Zeynep’in arası açıldı ve Mehdi’nin ayrılık sonrası hareketleri resmen “psikopatça” bir hale büründü. Sosyal medyadan yayılan ayrılık iddiaları sonrası Zeynep’i kaçırmaya varan dengesiz hareketler gündeme gelerek, “Gerçekten Mehdi ayrılıyor” tezini kuvvetlendirdi. Öte yandan Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımları ile ayrılık haberlerine resmen tuz biber ekerken, dizinin hayranları üzüntüden ne yapacağını şaşırdı.
25 Ara 2020 - 13:35 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.