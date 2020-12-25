Hangi Banka Ne Kadar Faiz Veriyor? 2021'de Nasıl Olacak? Bu Ay Bankaların Faiz Oranları Listesi...
2020 yılında Covid-19 salgınının da etkisi ile ekonomik belirsizlikler arttı, vatandaşlar da gelecekleri ve geçimleri noktasında kaygılanmaya başladı. Ekonomik olarak sıkıntılı geçen bu süreçte birçok vatandaş ise geçimini devam ettirmek ve finansal ihtiyaçlarını karşılamak için bankalara başvuruyor. Bireysel olarak ekonomilerini toparlamak için kredi çekmek isteyen vatandaşlar sürekli bankaların güncel faiz oranlarını araştırmaya başladı.
Hangi Banka Ne Kadar Faiz Veriyor? 2021'de Nasıl Olacak? Bu Ay Bankaların Faiz Oranları Listesi... Covid-19 sürecinin de etkisi ile piyasalardaki dalgalanma vatandaşların ekonomileri üzerinde de ciddi etkiler bıraktı. Ekonomik olarak kendilerini idame ettirmek isteyen, Covid-19 salgın sürecindeki acil ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor. Covid-19 salgın sürecinde sağlığını korumak ve toplu taşıma kullanmak isteyen vatandaşlar da taşıt kredilerinin faiz oranlarını araştırmaya başladı. Bankaların sürekli güncellenen kredi faizleri vatandaşlar için merak konusu olmaya devam ediyor.
Aralık Ayı Ziraat Bankası Güncel Faiz Oranları
Aralık ayı itibari ile kredi faiz oranları en çok araştırılan bankalardan biri Ziraat oldu. Türkiye’nin en çok tercih edilen devlet bankası Ziraat’te ihtiyaç kredisi faiz oranı 1.75 olarak güncellendi. Ziraat Bankası taşıt kredisi de %1.75 iken konut kredisi faiz oranı ise %1.65 olarak belirlendi.
Halkbank İhtiyaç, Taşıt ve Konut Kredisi Güncel Faiz Oranları
Türkiye’nin en çok rağbet gören bankalarından Halkbank’ın da aralık ayı faiz oranları da bu ay yeniden güncellendi. Halkbank’ta ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi faiz oranları %1.77 olarak belirlenirken, konut kredisi faiz oranları ise %1.52 olarak güncellendi.
Vakıfbank İhtiyaç Kredisinde Yeni Yıl Kampanyası
Devlet bankalarından biri olan Vakıfbank’ta aralık ayı kredi faiz oranları ise ihtiyaç kredisinde %1.52 olarak belirlendi. Vakıfbank ihtiyaç kredisi için Yılbaşı kampanyası yaparak, faiz oranlarını düşürdü. Vakıfbank’ta taşıt kredisi faiz oranı %1.48 olarak belirlenirken konut kredisi faiz oranı ise %1.49 olarak güncellendi.
Aralık Ayı İş Bankası Güncel Faiz Oranları
Aralık ayında faiz oranları en çok merak edilen bankalardan İş Bankası ihtiyaç kredisi için %1.50, konut kredisi için %1.40 ve taşıt kredisi için ise %1.55 faiz oranı sunuyor.
Diğer Bankaların Faiz Oranları Listesi...
Bankalar İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Konut Kredisi Faiz Oranları Taşıt Kredisi Faiz Oranları
ING % 1,54 % 1,34 % 1,54
Akbank % 2,05 % 1,41 % 1,53
Alternatifbank % 1,55 % 1,48 % 1,57
Garanti BBVA % 1,84 % 1,49 % 1,55
CEPTETEB % 1,35 % 1,52 % 0,00
DenizBank % 2,12 % 1,52 % 1,59
TEB % 1,35 % 1,52 % 1,55
25 Ara 2020 - 16:14 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.