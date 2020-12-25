Hangi Banka Ne Kadar Faiz Veriyor? 2021'de Nasıl Olacak? Bu Ay Bankaların Faiz Oranları Listesi... Covid-19 sürecinin de etkisi ile piyasalardaki dalgalanma vatandaşların ekonomileri üzerinde de ciddi etkiler bıraktı. Ekonomik olarak kendilerini idame ettirmek isteyen, Covid-19 salgın sürecindeki acil ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor. Covid-19 salgın sürecinde sağlığını korumak ve toplu taşıma kullanmak isteyen vatandaşlar da taşıt kredilerinin faiz oranlarını araştırmaya başladı. Bankaların sürekli güncellenen kredi faizleri vatandaşlar için merak konusu olmaya devam ediyor.

Aralık Ayı Ziraat Bankası Güncel Faiz Oranları

Aralık ayı itibari ile kredi faiz oranları en çok araştırılan bankalardan biri Ziraat oldu. Türkiye’nin en çok tercih edilen devlet bankası Ziraat’te ihtiyaç kredisi faiz oranı 1.75 olarak güncellendi. Ziraat Bankası taşıt kredisi de %1.75 iken konut kredisi faiz oranı ise %1.65 olarak belirlendi.

Halkbank İhtiyaç, Taşıt ve Konut Kredisi Güncel Faiz Oranları

Türkiye’nin en çok rağbet gören bankalarından Halkbank’ın da aralık ayı faiz oranları da bu ay yeniden güncellendi. Halkbank’ta ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi faiz oranları %1.77 olarak belirlenirken, konut kredisi faiz oranları ise %1.52 olarak güncellendi.

Vakıfbank İhtiyaç Kredisinde Yeni Yıl Kampanyası

Devlet bankalarından biri olan Vakıfbank’ta aralık ayı kredi faiz oranları ise ihtiyaç kredisinde %1.52 olarak belirlendi. Vakıfbank ihtiyaç kredisi için Yılbaşı kampanyası yaparak, faiz oranlarını düşürdü. Vakıfbank’ta taşıt kredisi faiz oranı %1.48 olarak belirlenirken konut kredisi faiz oranı ise %1.49 olarak güncellendi.

Aralık Ayı İş Bankası Güncel Faiz Oranları

Aralık ayında faiz oranları en çok merak edilen bankalardan İş Bankası ihtiyaç kredisi için %1.50, konut kredisi için %1.40 ve taşıt kredisi için ise %1.55 faiz oranı sunuyor.

Diğer Bankaların Faiz Oranları Listesi...

Bankalar İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Konut Kredisi Faiz Oranları Taşıt Kredisi Faiz Oranları



ING % 1,54 % 1,34 % 1,54

Akbank % 2,05 % 1,41 % 1,53

Alternatifbank % 1,55 % 1,48 % 1,57

Garanti BBVA % 1,84 % 1,49 % 1,55

CEPTETEB % 1,35 % 1,52 % 0,00

DenizBank % 2,12 % 1,52 % 1,59

TEB % 1,35 % 1,52 % 1,55