Ahmet Akça Kimdir? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Atanan Ankara Batı Cumhuriyet Eski Başsavcısı Ahmet Akça Kaç Yaşında, Nereli, Evli Mi?
Ankara Batı Başsavcılığı görevini yürüten Ahmet Akça’nın Hakimler ve Savcılar Kurulu Mazaret Kararnamesi’nin tanınması ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandığının açıklanması üzerine hakkında birçok ayrıntı merak konusu olmaya başladı. FETÖ davalarındaki mücadeleci tavrı ile o dönem isminden sık sık söz ettiren Ahmet Akça’nın daha önce bulunduğu görevler, ailesi gibi ayrıntılar özellikle başkentli vatandaşlar tarafından merak edildi.
Ahmet Akça Kimdir? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Atanan Ankara Batı Cumhuriyet Eski Başsavcısı Ahmet Akça Kaç Yaşında, Nereli, Evli Mi? Hakimler ve Savcılar Kurulu Mazeret Kararnamesi resmen tanındı. Bu sabah kararnameye son halini vermek için bir araya gelen kurul birçok yeni atama gerçekleştirdi. Türkiye’deki 9 ile yeni Cumhuriyet Başsavcısı ataması yapıldı. Atanan isimlerden biri de Ahmet Akça oldu. 2018 yılından bu yana Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Ahmet Akça, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Ahmet Akça’nın boşalan görevine ise Gökhan Karaköse getirildi.
FETÖ davaları esnasında tavrı ile uzun süre gündemde kalan ve adından sık sık söz ettiren Ahmet Akça Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandığının açıklanmasının ardından en çok merak edilen isimlerden biri haline geldi. Ahmet Akça’nın eğitimi, aile yaşamı ve özellikle daha önce bulunduğu görevler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.
25 Ara 2020 - 17:02 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.