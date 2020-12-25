Türkiye'ye gelen THY uçaklarındaki yolcuların negatif PCR testini ibraz etmesi gerekiyor
28 Aralık itibarıyla yurt dışından Türkiye’ye giriş için uçuştan 72 saat önce yapılmış ve negatif sonuç alınmış PCR testinin uçağa binmeden önce ibraz edilmesinin zorunlu oldu.
Türk Hava Yolları (THY), 28 Aralık’tan itibaren yurt dışından Türkiye’ye giriş için uçuştan 72 saat önce yapılmış ve negatif sonuçlu PCR testinin, uçağa binmeden önce ibraz edilmesinin zorunlu olduğunu bildirdi.
THY’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, bu uygulamanın resmi makamlarca alınan kararlar ve sağlık için alınan önlemler doğrultusunda başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, 28 Aralık itibarıyla yurt dışından Türkiye’ye giriş için uçuştan 72 saat önce yapılmış ve negatif sonuç alınmış PCR testinin uçağa binmeden önce ibraz edilmesinin zorunlu olduğu kaydedilerek, “Negatif PCR testi ibraz etmeyen kişiler, uçuşa kabul edilmeyecektir. Bu uygulama 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edecektir.” ifadeleri kullanıldı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.