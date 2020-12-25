Masterchef'te İlk Finalist Belli Oldu Ama Gözler Birincide Kaldı! Büyük Güne Saatler Kaldı! Yarışmanın Son Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak?

Her bölüm farklı bir heyecan yaşatan ve seyircisine neredeyse kalp krizi geçirten Masterchef Türkiye yarışmasında finale sayılı günler kaldı. Finale kalan ismin belli olması ardından bu hafta final hayaline kimin veda edeceği ve yarışmanın dördüncüsünün kimin olacağı program izleyicileri tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

MasterChef 2020 yarışma programı için finale geri sayım başladı. Bu hafta yapılan yarışmalar ile ilk üçe ilk kalan isim olma hayaline ilk veda eden isim Emir oldu. Daha sonraki günde ise Barbaros eleme adayı oldu. Tüm bu yaşanan gelişmeler ardından Serhat ve Özgül arasında üç yarış yapıldı. Yapılan yarışmalar ardından MasterChef 2020 programının ilk üçe kalan ilk isminin Serhat olduğu belirlendi ve böylelikle eleme adayı olan üçüncü isim ise Özgül oldu.