Masterchef'te İlk Finalist Belli Oldu Ama Gözler Birincide Kaldı! Büyük Güne Saatler Kaldı! Yarışmanın Son Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak?
Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef 2020’nin ilk finalisti belli oldu. Son dörde Serhat, Özgül, Barbaros ve Emir kalmıştı. Bu dörtlü arasında hafta boyu yapılan yarışmaların galibi belli oldu ve izleyenlerin heyecanı final için daha çok artmaya başladı. Sevilerek izlenen ve dünyanın en zorlu yarışması olan Masterchef Türkiye’de sular asla durulmuyor.
Her bölüm farklı bir heyecan yaşatan ve seyircisine neredeyse kalp krizi geçirten Masterchef Türkiye yarışmasında finale sayılı günler kaldı. Finale kalan ismin belli olması ardından bu hafta final hayaline kimin veda edeceği ve yarışmanın dördüncüsünün kimin olacağı program izleyicileri tarafından büyük bir merakla bekleniyor.
MasterChef 2020 yarışma programı için finale geri sayım başladı. Bu hafta yapılan yarışmalar ile ilk üçe ilk kalan isim olma hayaline ilk veda eden isim Emir oldu. Daha sonraki günde ise Barbaros eleme adayı oldu. Tüm bu yaşanan gelişmeler ardından Serhat ve Özgül arasında üç yarış yapıldı. Yapılan yarışmalar ardından MasterChef 2020 programının ilk üçe kalan ilk isminin Serhat olduğu belirlendi ve böylelikle eleme adayı olan üçüncü isim ise Özgül oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.