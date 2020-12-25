Haberler Ankara Haberler Ankara
- 25 Ara 2020 - 22:03 G: 25 Ara 2020 - 22:09

Masterchef'te İlk Finalist Belli Oldu Ama Gözler Birincide Kaldı! Büyük Güne Saatler Kaldı! Yarışmanın Son Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef 2020’nin ilk finalisti belli oldu. Son dörde Serhat, Özgül, Barbaros ve Emir kalmıştı. Bu dörtlü arasında hafta boyu yapılan yarışmaların galibi belli oldu ve izleyenlerin heyecanı final için daha çok artmaya başladı. Sevilerek izlenen ve dünyanın en zorlu yarışması olan Masterchef Türkiye’de sular asla durulmuyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Her bölüm farklı bir heyecan yaşatan ve seyircisine neredeyse kalp krizi geçirten Masterchef Türkiye yarışmasında finale sayılı günler kaldı. Finale kalan ismin belli olması ardından bu hafta final hayaline kimin veda edeceği ve yarışmanın dördüncüsünün kimin olacağı program izleyicileri tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

MasterChef 2020 yarışma programı için finale geri sayım başladı. Bu hafta yapılan yarışmalar ile ilk üçe ilk kalan isim olma hayaline ilk veda eden isim Emir oldu. Daha sonraki günde ise Barbaros eleme adayı oldu. Tüm bu yaşanan gelişmeler ardından Serhat ve Özgül arasında üç yarış yapıldı. Yapılan yarışmalar ardından MasterChef 2020 programının ilk üçe kalan ilk isminin Serhat olduğu belirlendi ve böylelikle eleme adayı olan üçüncü isim ise Özgül oldu.

25 Ara 2020 - 22:03 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Özgül’den Hiç Beklenmeyen Şok Hareket! Yemeğini Çıkarmak İsterken Yaptığı Harekete İzleyenler Şaştı Kaldı! mask
Masterchef Özgül’den Hiç Beklenmeyen Şok Hareket! Yemeğini Çıkarmak İsterken Yaptığı Harekete İzleyenler Şaştı Kaldı!
Masterchef Emir Bu Sefer Annesiyle Şaşırttı! Bu Gerçek Ortalığı Yakıp Yıkacak! Meğer Emir’in Annesi… mask
Masterchef Emir Bu Sefer Annesiyle Şaşırttı! Bu Gerçek Ortalığı Yakıp Yıkacak! Meğer Emir’in Annesi…
Masterchef'te İfşa Bu Hafta Erken Belli Oldu! İşte 27 Aralık 2020 Pazar Günü Masterchef'te Elenecek İsim Belli Oldu… mask
Masterchef'te İfşa Bu Hafta Erken Belli Oldu! İşte 27 Aralık 2020 Pazar Günü Masterchef'te Elenecek İsim Belli Oldu…
24 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? İlk önlüğü kim aldı? MasterChef bu akşam kazanan isim kim? mask
24 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? İlk önlüğü kim aldı? MasterChef bu akşam kazanan isim kim?
Şampiyon Olacaktı Eleme Adayı Oldu! Mahşerin Dört Atlısından Emir Mi Ayrılıyor Barbaros Mu? “Elenmesine Sebep Olacak!” mask
Şampiyon Olacaktı Eleme Adayı Oldu! Mahşerin Dört Atlısından Emir Mi Ayrılıyor Barbaros Mu? “Elenmesine Sebep Olacak!”
MasterChef Tek Parça 22 Aralık 2020 TV8 Canlı izle! MasterChef Türkiye 127. Bölüm Full İzle! mask
MasterChef Tek Parça 22 Aralık 2020 TV8 Canlı izle! MasterChef Türkiye 127. Bölüm Full İzle!
Serhat’tan Somer Şef’e Şok Edici Hamle! Somer Şef Ne Yapacağını Bilemedi! Hüngür Hüngür Ağladı! “Kayıp Yaşadım…” mask
Serhat’tan Somer Şef’e Şok Edici Hamle! Somer Şef Ne Yapacağını Bilemedi! Hüngür Hüngür Ağladı! “Kayıp Yaşadım…”
Acun Ilıcalının Sağ Kolu Masterchef Hakkında Şok Edici Açıklamasını Yaptı! Açıklamayı Duyanlar Hayretler İçerisinde Kaldı! mask
Acun Ilıcalının Sağ Kolu Masterchef Hakkında Şok Edici Açıklamasını Yaptı! Açıklamayı Duyanlar Hayretler İçerisinde Kaldı!
MasterChef Tek Parça 21 Aralık 2020 TV8 Canlı izle! MasterChef Türkiye 126. Bölüm Full İzle! mask
MasterChef Tek Parça 21 Aralık 2020 TV8 Canlı izle! MasterChef Türkiye 126. Bölüm Full İzle!
Survivor'un Yıldızı Mert Masterchef Yarışmasında Yenilgiyi Kabul Edemedi! Sosyal Medyada Dalga Konusu Oldu! Bunu Da İstemezsin! mask
Survivor'un Yıldızı Mert Masterchef Yarışmasında Yenilgiyi Kabul Edemedi! Sosyal Medyada Dalga Konusu Oldu! Bunu Da İstemezsin!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Türkiye'ye gelen THY uçaklarındaki yolcuların negatif PCR testini ibraz etmesi gerekiyor mask
Türkiye'ye gelen THY uçaklarındaki yolcuların negatif PCR testini ibraz etmesi gerekiyor
Ankara'daki Bakır kablo hırsızlarını yine Jandarmaya yakalandı mask
Ankara'daki Bakır kablo hırsızlarını yine Jandarmaya yakalandı
Rengarenk ve Lezzetli Yılbaşı Sofralarında Sohbete Doyulur Mu? Yılbaşı Sofrası Nasıl Hazırlanır? İşte Yılbaşı Yemek Tarifleri ve Hediye Önerileri… mask
Rengarenk ve Lezzetli Yılbaşı Sofralarında Sohbete Doyulur Mu? Yılbaşı Sofrası Nasıl Hazırlanır? İşte Yılbaşı Yemek Tarifleri ve Hediye Önerileri…
Survivor 2021 Ayşe Begüm Onbaşı Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi? mask
Survivor 2021 Ayşe Begüm Onbaşı Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi?
Hamdi Kılıç Müge Anlı’da Bulundu Mu? Hamdi Kılıç Kimdir? mask
Hamdi Kılıç Müge Anlı’da Bulundu Mu? Hamdi Kılıç Kimdir?
Yüz yüze sınavlar ertelendi mi, iptal mi oldu Sınavlar iptal mi? mask
Yüz yüze sınavlar ertelendi mi, iptal mi oldu Sınavlar iptal mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL