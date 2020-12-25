Aslıhan Gürbüz Kırmızı Oda Dizisinde! Her Şey Değişti Ama Kötülüğü Değişmedi... Kırmızı Odayı Dağıtacak!

Merve Aksak Kırmızı Oda Dizisinde! Her Şey Değişti Ama Kötülüğü Değişmedi... Kırmızı Odayı Dağıtacak! Ufak Tefek Cinayetler dizisi ile adından sık sık söz ettiren Aslıhan Gürbüz, yeni projesi ile beraber sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Yer aldığı dizilerde elde ettiği başarılarıyla beraber televizyon dünyasının vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Aslıhan Gürbüz, bu sefer de Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna geçerek ortalığı ayağa kaldırdı. Kırmızı Oda dizisinin izleyici kitlesi konu hakkında detaylı bir araştırma içerisine girdi…

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz, son zamanlarda sık sık duyulan isimler arasında yer alıyor. Ufak Tefek Cinayetler ’de hayat verdiği Merve Aksak karakteri ile akıllarda kötü bir karakter olarak kalan Aslıhan Gürbüz’ün Kırmızı Oda dizisinde nasıl bir karaktere hayat vereceği ise merak edilen konular arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra Kırmızı Oda dizisinin kadrosunda yer alacak olan Aslıhan Gürbüz’ün burada da kötü bir karaktere hayat vereceği iddia ediliyor.

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda, Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eserinden esinlenerek uyarlanmış bir dizidir. Yayınlanan bölümlerinde birçok hayat hikayesine yer veren dizinin kadrosuna zaman zaman yeni isimlerde dahil oluyor. Bunun yanı sıra Kırmızı Oda’nın 17. Bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından izleyici kitlesi büyük bir heyecanın içerisine girdi. Fragmanda Aslıhan Gürbüz’ün yer alması ise izleyiciyi adeta şoka uğrattı. Ardından herkes dizinin yeni bölümünün yayınlanmasını beklemeye başladı.

Kırmızı Oda’da başrole hayat veren Binnur Kaya’nın yanı sıra kadroda Tülin Özen, Meriç Aral ve Burak Sevinç gibi birçok ünlü isim yer almaktadır. Her hayat hikayesine karşı kadrosuna yeni bir isim dahil eden Kırmızı Oda dizisi, bu sefer de Aslıhan Gürbüz’e yer verdi. Yayınlanan fragmanın ardından herkes büyük bir hayretin içerisine girdi. Herkes dizide hangi karaktere hayat vereceğini merak etmeye başladı. Fragman karşısında son derece heyecanlanan izleyici kitlesi, Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümünün yayınlanması için geri sayım yapmaya başladı.

Aslıhan Gürbüz Döner Bıçağı ile Geliyor…

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde adından sık sık söz ettiren Aslıhan Gürbüz, ekranların en sevilen isimleri arasında yer almıştı. Eski dizisinde ki hayat verdiği Merve Aksak karakteri ile ününe ün katan oyuncu, bu seferde Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna giriş yaptı. Döner bıçağı ile fragmanda görüntülenen ünlü oyuncu herkesi büyük bir merakın içerisine sürükledi. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde ki gibi kötü bir rolü canlandıracağı iddia edilse de konu hakkında detaylı bir açıklama yapılmadı.

Aslıhan Gürbüz’ün Kırmızı Oda dizisinde boy göstermesinin ardından, ünlü oyuncunun hayran kitlesi adeta sevinç çığlıkları attı. Ufak tefek Cinayetler dizisinde hayat verdiği Merve Aksak rolü ile tanınan ünlü oyuncunun diziye efsane bir giriş yaptığı görüldü. Yayınlanan fragmanın ardından Aslıhan Gürbüz’ün hayran kitlesi yeni bölüm için geri sayım yapmaya başladı. Fragmanda bile son derece heyecan yaratan Aslıhan Gürbüz’ün Kırmızı Oda dizisine bomba gibi bir giriş yapacağı iddia ediliyor.

Milyonlarca kişiyi ekranlara kilitleyen Kırmızı Oda dizisinde yeni olaylar yaşanmaya devam ediyor. Zaman zaman kadrosuna aldığı yeni isimlerle beraber adından sık sık söz ettiren Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna bu sefer de Aslıhan Gürbüz dahil oldu. Kırmızı Oda 17. Bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından, oyuncunun hayran kitlesi büyük bir heyecanın içerisine sürüklendi. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde kötü bir karaktere hayat veren Aslıhan Gürbüz, gelişiyle beraber her şeyi değiştirecek. Bunun yanı sıra oyuncunun dizide kötü bir karaktere hayat vereceği iddia edildi fakat konu hakkında detaylı bir açıklama yapılmadı. Aslıhan Gürbüz’ün Kırmızı Oda kadrosunda yer alacağını duyanlar, “Bakın şimdi reytingler iki kat daha fazla yükselecek!” sözlerini dile getirdi.