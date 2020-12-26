Savaşçı Dizisi Hamle Değiştirdi! Herkes Gidiyor Sandı, O Geri Dönüşünü İlan Etti! Gümbür Gümbür Geliyor! FOX TV ekranlarında 5. Sezonu ile ekranlara gelen Savaşçı dizisi, yeni kadrosuyla ekranlara gelmek için son hız hazırlıklarına devam ediyor. Ekranlardan uzun süre ayrı kalan dizinin tekrardan ekranlara gelecek olması hayranlarına sevinç çığlıkları attırdı. Kağan Bozok karakterini canlandıran Berk Oktay’ın diziden ayrılması birçok kişiyi üzüntü içerisine sokmuştu.

Oktay’ın Yasak Elma dizisine geçmesinin ardından birçok izleyici dizinin artık yayınlanmayacağına karar vermiş ve umutsuz bekleyişler içerisine girmişti. Birçok kişi diziden ayrılan oyunculardan sonra sosyal medyada dizinin yeni bölümleri yayınlanmayacak paylaşımlarında bulunurken yayın akışından uzun süre ayrı kalan Savaşçı dizisi hakkında bir açıklama yapılmamıştı.

Uzun süren bekleyişlerin ardından sonunda bir açıklama yapıldı. Diziden ayrılan oyuncular yerine yeni isimler diziye dâhil edileceği haberleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Diziden giden oyuncuların yerini yenileri dolduracak mı gibisinden paylaşımlar yapılmaya başlansa da yeni bölümleri heyecanla beklenilmeye devam ediliyor. Bunların yanı sıra dizinin başrol oyuncusunun ayrılmasından sonra tekrardan döneceği tartışma konusu oldu.

Berk Oktay Tekrardan Mı Dönüyor?

Dizide yaşanan ayrılık haberlerinden sonra dizinin bir daha devam etmeyeceği tahmin edilmişti. Fakat son gelen haberlerde dizinin yeni bölümleri için hazırlıklar yapıldığı söylenince binlerce kişi sevinç çığlığı attı. Başrolde yer alan Berk Oktay’ın diziden ayrılmasından sonra geri dönüş sürprizinin olacağına dair iddialar ortaya atılmaya başlandı.

Dizide Kağan Bozok karakterine hayat veren Berk Oktay’ın yerine Ekin Mert Daymaz’ın geleceği ise büyük tartışma konusu olmuştu. Görüşmeler halen devam ederken Savaşçı dizisinin başrol arayışları içerisinde olduğu gündeme geliyor. Bu yüzden Berk Oktay’ın tekrardan diziye döneceğine dair iddialar sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

Eskişehir’de çekimleri yapılan dizinin geçtiğimiz dönem stok bölümlerinden sonra çekimler devam etmemişti. Yeni bölümlerinin bir daha yayınlanmayacağını düşünen birçok izleyiciler yapılan açıklamalardan sonra şaşkına döndü. Yeni kadrosu ile ekranlara gelmeye hazırlanan diziye yeni isimler aranıyor. Haydar Bozkurt karakterine hayat verecek Sarp Levendoğlu, ismini şimdiden duyurmayı başardı.