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- 26 Ara 2020 - 11:22 G: 26 Ara 2020 - 11:41

Sosyal Medyanın Gülen Yüzü CZN Burak Kimdir? Yaşını ve Nereli Olduğunu Duyunca Şok Olacaksınız!

Sosyal medyada üzerinden paylaştığı yemek videoları ile kısa sürede milyonlarca kişinin dikkatini çeken CZN Burak kimdir? Sempatik tavırları ile sadece kameraya bakarak yaptığı yemek videoları ile sosyal medyada gündem olan Burak, kısa sürede sosyal medyanın en fenomen isimlerinden birisi olmuştur. Yayınladığı yemek videoları ile ünlenen CZN Burak kaç yaşındadır?

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Sosyal Medyanın Gülen Yüzü CZN Burak Kimdir? Yaşını ve Nereli Olduğunu Duyunca Şok Olacaksınız!  İnternette milyonlarca kişi tarafından izlenen videoları bulunan ünlü aşçının birdenbire fenomen olmasına birçok kişi şaşırdı. Sosyal medyada kısa sürede geniş takipçi kitlesine sahip olarak gündeme gelirken çektiği videolardaki Showları ise dillerden düşmedi. Türkiye’de ünlendikten sonra Dünyanın farklı ülkelerine de ismini duyurmayı başardı.

Gerçek adı Burak Özdemir olan fenomen 1996 yılında İstanbul’da doğdu. Geçmişinde lokantacı ve şef olan Özdemir, kısa sürede internet fenomeni olan isimlerden birisi oldu. Hatay Medeniyetlerinin ünlü şefi olarak biliniyor. Yemek videolarını kamera karşısında gülümseyerek yapan Burak Özdemir, sosyal medyada milyonlarca kişinin dikkatini çekti.

26 Ara 2020 - 11:22 - Biyografi

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