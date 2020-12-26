Sosyal Medyanın Gülen Yüzü CZN Burak Kimdir? Yaşını ve Nereli Olduğunu Duyunca Şok Olacaksınız! İnternette milyonlarca kişi tarafından izlenen videoları bulunan ünlü aşçının birdenbire fenomen olmasına birçok kişi şaşırdı. Sosyal medyada kısa sürede geniş takipçi kitlesine sahip olarak gündeme gelirken çektiği videolardaki Showları ise dillerden düşmedi. Türkiye’de ünlendikten sonra Dünyanın farklı ülkelerine de ismini duyurmayı başardı.

Gerçek adı Burak Özdemir olan fenomen 1996 yılında İstanbul’da doğdu. Geçmişinde lokantacı ve şef olan Özdemir, kısa sürede internet fenomeni olan isimlerden birisi oldu. Hatay Medeniyetlerinin ünlü şefi olarak biliniyor. Yemek videolarını kamera karşısında gülümseyerek yapan Burak Özdemir, sosyal medyada milyonlarca kişinin dikkatini çekti.