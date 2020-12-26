Yılbaşında Sokağa Çıkma Yasağı Kaç Gün? Yılbaşı Kısıtlaması Hangi Günler? Covid-19 virüsünün etkisini göstermeye devam ettiği bu süreçte dünyanın her yerinde hükümetler Yılbaşı etkinlikleri ile ilgili yeni kararlar aldı. Türkiye’de de Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

2020 yılının sonunun gelmesine günler kala Türkiye’de Yılbaşı sokağa çıkma yasağının süresi ve hangi etkinliklerin yasaklandığı ile ilgili sorular gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sene perşembe gününe gelen 31 aralık Yılbaşı gecesinde başlayacak olan sokağa çıkma yasağının kaç gün devam edeceği, 1 ocak cuma günü yasak olup olmayacağı ve Yılbaşı gecesi kutlama yapmanın serbest olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar Yılbaşı yasakları ile ilgili araştırma yapmaya devam ediyor.