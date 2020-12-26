Yılbaşında Sokağa Çıkma Yasağı Kaç Gün? Yılbaşı Kısıtlaması Hangi Günler?
Covid-19 salgınının tüm dünyada küresel bir kriz haline geldiği 2020 yılı bitmek üzere. 2021 yılına girilmesine günler kala vatandaşlar Yılbaşı yasakları ile ilgili sorularına cevap bulmaya çalışıyor. Her yıl mekanlarda etkinlikler düzenlenen ya da evde kalabalık gruplar halinde kutlanan, sokakların dolup taştığı Yılbaşı gecesinin bu sene nasıl geçeceği hangi yasakların uygulanacağı merak konusu oluyor.
Yılbaşında Sokağa Çıkma Yasağı Kaç Gün? Yılbaşı Kısıtlaması Hangi Günler? Covid-19 virüsünün etkisini göstermeye devam ettiği bu süreçte dünyanın her yerinde hükümetler Yılbaşı etkinlikleri ile ilgili yeni kararlar aldı. Türkiye’de de Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
2020 yılının sonunun gelmesine günler kala Türkiye’de Yılbaşı sokağa çıkma yasağının süresi ve hangi etkinliklerin yasaklandığı ile ilgili sorular gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sene perşembe gününe gelen 31 aralık Yılbaşı gecesinde başlayacak olan sokağa çıkma yasağının kaç gün devam edeceği, 1 ocak cuma günü yasak olup olmayacağı ve Yılbaşı gecesi kutlama yapmanın serbest olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar Yılbaşı yasakları ile ilgili araştırma yapmaya devam ediyor.
26 Ara 2020 - 11:32 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.