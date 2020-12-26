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- 26 Ara 2020 - 12:11 G: 26 Ara 2020 - 12:22

Yıldız Tilbe’ye Dava Şoku: Deniz Erdem Şikayetçi Oldu! “Her Şeyi Kitabına Uydurmuşlar” Sözü Yıldız’a Pahalıya Mal Olacaktı!

Yıldız Tilbe son dakika dava şoku ile sarsıldı! Deniz Erdem Yıldız Tilbe hakkında “iftira” gerekçesi ile suç duyurusunda bulundu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Yıldız Tilbe’ye Dava Şoku: Deniz Erdem Şikayetçi Oldu! “Her Şeyi Kitabına Uydurmuşlar” Sözü Yıldız’a Pahalıya Mal Olacaktı! Yıldız Tilbe ise sözünün iftira anlamı taşımadığını şeklinde değerlendirilirken, savcılık 20 bin lira tazminat davası açmak isteyen Deniz Erdem’e geçit vermedi. Savcılık sözleri “iftira” olarak değil, “sitem” olarak değerlendirdi.

Yıldız Tilbe geçtiğimiz günlerde eski yapım şirketine yönelik, “Her şeyi kitabına uydurup hiçbir şey yapmamış gibi davranıyorlar.” ifadeleri ile gündeme gelmişti. Yıldız’ın bu sözü kendisine pahalıya mal oluyordu çünkü eski yapım şirketinin patronu Deniz Erdem, “Bize iftira atıyor” gerekçesi ile suç duyurusunda bulundu. Savcılık ise dava açmaya lüzum görmeyerek, sözlerin iftira değil sitem olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

26 Ara 2020 - 12:11 - Magazin

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