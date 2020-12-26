Yıldız Tilbe’ye Dava Şoku: Deniz Erdem Şikayetçi Oldu! “Her Şeyi Kitabına Uydurmuşlar” Sözü Yıldız’a Pahalıya Mal Olacaktı!
Yıldız Tilbe son dakika dava şoku ile sarsıldı! Deniz Erdem Yıldız Tilbe hakkında “iftira” gerekçesi ile suç duyurusunda bulundu.
Yıldız Tilbe’ye Dava Şoku: Deniz Erdem Şikayetçi Oldu! “Her Şeyi Kitabına Uydurmuşlar” Sözü Yıldız’a Pahalıya Mal Olacaktı! Yıldız Tilbe ise sözünün iftira anlamı taşımadığını şeklinde değerlendirilirken, savcılık 20 bin lira tazminat davası açmak isteyen Deniz Erdem’e geçit vermedi. Savcılık sözleri “iftira” olarak değil, “sitem” olarak değerlendirdi.
Yıldız Tilbe geçtiğimiz günlerde eski yapım şirketine yönelik, “Her şeyi kitabına uydurup hiçbir şey yapmamış gibi davranıyorlar.” ifadeleri ile gündeme gelmişti. Yıldız’ın bu sözü kendisine pahalıya mal oluyordu çünkü eski yapım şirketinin patronu Deniz Erdem, “Bize iftira atıyor” gerekçesi ile suç duyurusunda bulundu. Savcılık ise dava açmaya lüzum görmeyerek, sözlerin iftira değil sitem olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
26 Ara 2020 - 12:11 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.