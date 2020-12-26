Türkiye’nin En Güzel Sesine Sahip Olan Kadın! Sevcan Orhan Kaç Yaşında? Kiminle Nişanlı?
Güzel sesiyle ün kazanan ve dikkatleri üzerine çekmeyi başaran türkücü Sevcan Orhan, özel hayatı konusunda da hayranlarının meraklarını kazanmaya devam ediyor. Uzun seneden beri radyo programı yapmakta olan Sevcan Orhan’ın ilişkisi de pek çok hayranı tarafından merak ediliyor. Son derecede güzel olan sesi kadar kendi güzelliğiyle de dikkat çeken güzel türkücünün hayatında birisinin olup olmadığı hayranları tarafından araştırılıyor.
Türkiye’nin En Güzel Sesine Sahip Olan Kadın! Sevcan Orhan Kaç Yaşında? Kiminle Nişanlı? Halk müziği sanatçısı olan ve sesiyle dinleyenleri kendisine hayran bırakan Sevcan Orhan’ın ilişki durumu hayranları tarafından yakından merak ediliyor. 2006 yılında bağlama sanatçısı olan Ümit İzzet ile evlenen güzel şarkıcı bu ilişkisinden kısa bir zaman geçmesi üzerine ayrılmıştır. Şu an ise Sevcan Orhan’ın Hasan Şaş ile nişanlı olduğu bilinmektedir.
Güzel sesi ve son derecede sempatik olan halleri ile hayranları tarafından son derecede sevilen Sevcan Orhan aynı zamanda son dönemlerde Hasan Şaş ile nişanlı olmasıyla özel hayatıyla da hakkında sıkça söz ettirmektedir. İşte Sevcan Orhan hakkında merak edilen diğer detaylar…
26 Ara 2020 - 12:22 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.