Türkiye’nin En Güzel Sesine Sahip Olan Kadın! Sevcan Orhan Kaç Yaşında? Kiminle Nişanlı? Halk müziği sanatçısı olan ve sesiyle dinleyenleri kendisine hayran bırakan Sevcan Orhan’ın ilişki durumu hayranları tarafından yakından merak ediliyor. 2006 yılında bağlama sanatçısı olan Ümit İzzet ile evlenen güzel şarkıcı bu ilişkisinden kısa bir zaman geçmesi üzerine ayrılmıştır. Şu an ise Sevcan Orhan’ın Hasan Şaş ile nişanlı olduğu bilinmektedir.

Güzel sesi ve son derecede sempatik olan halleri ile hayranları tarafından son derecede sevilen Sevcan Orhan aynı zamanda son dönemlerde Hasan Şaş ile nişanlı olmasıyla özel hayatıyla da hakkında sıkça söz ettirmektedir. İşte Sevcan Orhan hakkında merak edilen diğer detaylar…