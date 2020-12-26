Kırmızı Oda Dizisinin Yeni Yıldızı Fahri Bülent Seyran Kimdir, Kaç Yaşındadır? Hangi Dizilerde Yer Almıştır? Özellikle de hangi dizilerde rol aldığı, kaç yaşında olduğu ve kim olduğu gibi detaylar dizi izleyicilerinin gündemini oldukça meşgul eder hale geldi. Sevilen sanatçı ülkemizde birçok dizi ve filmlerde yer almıştır. Her yapım sonrasında ise performansına güç katarak yeni dizisinde bunu seyirciye göstermiştir.

Yeni bir hikaye ve oyuncu kadrosu ile 25 Aralık Cuma akşamı Tv8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Kumru’nun hikayesi de dizi izleyicilerini son derecede derinden etkiledi. Dizi içerisinde Kumru’nun kocası olan Fatih Bülent Seyran da dizi izleyicilerinin oldukça dikkatini çekmeyi başardı.