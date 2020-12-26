Acun Ilıcalı Herkese Kıyak Geçti! Exxen'in Ücreti Milyonları Şok İçerisinde Bıraktı! Sadece 7... Netflix platformuna rakip olacak Exxen dijital platformu, yeni yıl içerisinde kullanıma sunulacak. İçerisinde birçok kategoride yer alacak projeler için hazırlıklar devam ediyor. Belgeselden çocuk programlarına dizilerden filmlere birçok kategoride yer alacak yapımlar Ocak ayı içerisinde kullanıma sunulan Exxen platformu üzerinden yayınlanacak.

Büyük bir bütçe ile oluşturulan platformda geçtiğimiz günlerde televizyon programına konuk olan Acun Ilıcalı tarafından 900 milyon TL harcandığı söylenmişti. Bu denli büyük bir yatırım ile kurulan platformda ücretin çok yüksek olacağını tahmin eden bazı kişiler açıklanan ücreti duyunca gözlerine inanamadı. Exxen platformuna kaç TL ile abone olabiliriz?