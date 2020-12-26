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- 26 Ara 2020 - 16:08 G: 26 Ara 2020 - 16:21

Acun Ilıcalı Herkese Kıyak Geçti! Exxen'in Ücreti Milyonları Şok İçerisinde Bıraktı! Sadece 7...

2021 yılının Ocak ayı içerisinde kullanıma sunulacak olan Exxen dijital platformu heyecanla bekleniliyor. Acun Ilıcalı’nın kurduğu dijital platformun ücreti hakkında yeni açıklamalar gündeme geldi. Büyük yatırımlar sonucu kurulan Exxen platformunun ücretleri son günlerde birçok kişi tarafından araştırılmaya başlanılırken fiyat listesi sonunda açıklandı!

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Acun Ilıcalı Herkese Kıyak Geçti! Exxen'in Ücreti Milyonları Şok İçerisinde Bıraktı! Sadece 7... Netflix platformuna rakip olacak Exxen dijital platformu, yeni yıl içerisinde kullanıma sunulacak. İçerisinde birçok kategoride yer alacak projeler için hazırlıklar devam ediyor. Belgeselden çocuk programlarına dizilerden filmlere birçok kategoride yer alacak yapımlar Ocak ayı içerisinde kullanıma sunulan Exxen platformu üzerinden yayınlanacak.

Büyük bir bütçe ile oluşturulan platformda geçtiğimiz günlerde televizyon programına konuk olan Acun Ilıcalı tarafından 900 milyon TL harcandığı söylenmişti. Bu denli büyük bir yatırım ile kurulan platformda ücretin çok yüksek olacağını tahmin eden bazı kişiler açıklanan ücreti duyunca gözlerine inanamadı. Exxen platformuna kaç TL ile abone olabiliriz?

26 Ara 2020 - 16:08 - Dizi Haberleri

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