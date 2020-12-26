Ramo Dizisi Davalık Oldu! Kiracı Kiralamak İsteyince Ortalık Fena Karıştı! "Her Yer Talan Olmuş..." ... Show TV ekranlarında yayınlanan Cuma akşamlarının sevilen dizisi Roma’da dizi izleyicilerini resmen şoke eden bir gelişme meydana geldi. Ramo dizisinin çekimleri için aksiyon sahnelerine özel olarak bir su deposu kiralanmıştı. Ancak bu su deposuna ilişkin olarak akıllara durgunluk getiren bir gelişme meydana geldi.

Ortaya atılan iddialara göre fabrika sahibinin dizi çekimlerinden haberdar olmadığı ve aksiyon sahnesi çekimleri için kullanılan deponun resmen harabeye döndüğü dile getirildi. Tüm bu gelişmelerin yaşanması ardından ortalık fena halde karıştı. İşte Ramo dizisi çekimleri için kiralanan su deposu ve meydana gelen gelişmeler hakkında merak edilen tüm detaylar…

Ramo dizisi yapımcısı davalık oldu. Dizinin aksiyon sahnesi çekimleri için bir su deposu kiralanmıştı. Ancak kiralanan deposunun sahibinin film çekimlerinden haberinin olmadığı ve deponun harabeye döndüğünü öğrendiği gerçekleri ortaya çıktı.

Yaşanan bu gelişmeler ardından su deposunun sahibi dizinin yapımcısı olan Necati Akpınar’a dava açtı. Yaşanan bu gelişmeler ardından Şile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İşte Ramo dizisi çekimleri için kullanılan su deposuna ilişkin olarak merak edilen tüm detaylar…

-Kiracı Olduğu Depoyu Ekibe Kiraladı...

Ramo dizisi çekimleri için kullanılan su deposu hakkında şoke edici gelişmeler meydana geldi. Çevrede bulunan vatandaşlar sesleri takip ederek dizi çekimi olduğunu öğrendiler. Bunun üzerine de fabrikanın asıl sahibi olan Süleyman S. Olaydan haberdar edildi ve dizi çekimlerinin yapıldığını bilmemesi nedeniyle Jandarma’ya ihbarda bulundu.

Yaşanan tüm bu gelişmeler ardından olayın sır perdesi açığa çıktı. Jandarmanın olay yerine gelmesi ardından yapım ekibi, kendisini mülk sahibi olarak tanıtan Nihat K. İle anlaştıklarını dile getirdi. Bu olay üzerine çekimlerin durdurularak deponun boşaltılması istendi.

Bu konu hakkında yapılan iddialara göre kendisini mülk sahibi olan gösteren Nihat K’nın asıl mülk sahibine ulaşarak ekimlerin devam etmesini istediği belirtildi. Ancak fabrika sahibi deponun zarar göreceği sebebiyle çekimlerin hemen durmasını istedi. Yine de çekimler durmayınca yapmış olduğu uyarılar ardından çekimler durmayınca şikayette bulundu.