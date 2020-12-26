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- 26 Ara 2020 - 16:50 G: 26 Ara 2020 - 16:56

Yurtdışı Uçuşlarda PCR Testi Ne Zaman Yapılmalı? Yurtdışı Seyahatte PCR Testi Nereye Verilecek?

Yurtdışı seyahatleri ile ilgili birçok yeni düzenleme ve kuralın uygulanmaya başladığı bu süreçte vatandaşlar yurtdışı seyahatlerinde zorunlu hale gelen PRC testleri ile ilgili araştırma yapıyor. Yurtdışı seyahatine çıkacak olan vatandaşlar PRC testlerini nasıl yaptıracaklarını ücret ödenip ödenmediğini ve nereye teslim edildiğini araştırmaya devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen algoritmaya göre yapılan PRC testleri son dönemlerde daha da popüler hale gelmeye başladı. Covid-19 salgın sürecinin başlaması ile bilinir hale gelen PRC testleri Covid-19 virüsünün taşıyıcısı olup olunmadığını gösteriyor. Yurtdışı seyahatlerinde de pozitif vaka olan kişilerin uçuş yapamamasından dolayı PRC testleri gerekli oluyor.

Türkiye’de Covid-19 virüsünün belirtisini göstermeyen vatandaşların yaptıramadığı PRC testi yurtdışı seyahatine çıkacak kişiler için mümkün hale getirildi. Sağlık bakanlığı tarafından virüsün taşıyıcısı olma belirtisi gösteren kişilere ücretsiz olarak yapılan PRC testleri uçak yolculukları için yaptıracak kişiler için ise ücretli oluyor.

26 Ara 2020 - 16:50 - Sağlık

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