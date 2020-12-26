Yurtdışı Uçuşlarda PCR Testi Ne Zaman Yapılmalı? Yurtdışı Seyahatte PCR Testi Nereye Verilecek?

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen algoritmaya göre yapılan PRC testleri son dönemlerde daha da popüler hale gelmeye başladı. Covid-19 salgın sürecinin başlaması ile bilinir hale gelen PRC testleri Covid-19 virüsünün taşıyıcısı olup olunmadığını gösteriyor. Yurtdışı seyahatlerinde de pozitif vaka olan kişilerin uçuş yapamamasından dolayı PRC testleri gerekli oluyor.

Türkiye’de Covid-19 virüsünün belirtisini göstermeyen vatandaşların yaptıramadığı PRC testi yurtdışı seyahatine çıkacak kişiler için mümkün hale getirildi. Sağlık bakanlığı tarafından virüsün taşıyıcısı olma belirtisi gösteren kişilere ücretsiz olarak yapılan PRC testleri uçak yolculukları için yaptıracak kişiler için ise ücretli oluyor.