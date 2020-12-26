Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Mehdi Bitti, Barış Geldi! Zeynep'in Yeni Aşkı Belli Oldu!

Tv8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yaşananlar dizi izleyicilerinin bir yandan tepkilerine neden olsa da bir yandan da dizi izleyicilerini mutlu ediyor. Dizinin 24. Bölümünde Mehdi’nin Zeynep’i bayıltarak kaçırması dizi izleyicilerinin son derecede sinirlenmesine neden oldu. Ardından dizinin yayınlanan 25. Bölümünde Zeynep’i kaçırması ve onu zorla istemediği yere götürmeye çalışması dizi izleyicilerinin büyük ölçüde tepkilerini aldı. Dizide meydana gelen bu gelişmeler ardından başrol oyuncusu resmen değişmeye yüz tuttu. Dizi içerisinde yaşanan bu gelişmeler ardından Barış ve Zeynep arasında bir yakınlaşma meydana geldi. Bu durum dizi izleyicilerini son derecede mutlu etti. İşte Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yaşanan son gelişmeler ve merak edilen tüm ayrıntılar…

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yayınlanan son bölümünde Mehdi’nin Zeynep’i kaçırması dizi izleyicilerinin büyük ölçüde tepki göstermesine neden oldu. Mehdi Zeynep’i kaçırarak arabaya bindirdi ve kapıları kilitleyerek onu zorla Erzurum’a götürmeye çalıştı. Zeynep de bu durum karşısında çaresiz bir şekilde Erzurum’a gitmeyi kabul etti. Bu esnada Barış tüm gücüyle Zeynep’i aramaya koyuldu. Benal ise beklenmedik bir sürprizle ortaya çıktı. Herkes Mehdi ve Zeynep’in peşindeyken Benal Zeynep’in evinde doğum yaptı. İşte Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yanan diğer gelişmeler ve merak edilenler…

Barış Zeynep’i ararken kardeşi Savaş da boş durmadı. Abisine yol gösteren Savaş, Zeynep’in Erzurum’a götürüleceği ihtimalini vurguladı. Bunun üzerine Zeynep ve Mehdi bulundular ve yolda önleri kesildi. Herkes oradayken Mehdi psikopatça hareketlerine devam etti. Barış önlerinde engel olmak için dururken Zeynep’in bütün çabalarına ve yapma demelerine rağmen Mehdi gaza yüklendir. Ancak tam çarpacağı esnada Barış’ın tepkileri nedeniyle Mehdi bir anda aracı durdurdu ve yakalandı. Mehdi’nin yakalanması esnasında Zeynep ise bir anda kendisini Barış’ın kollarında buldu. Mehdi cezaevine götürülürken Zeynep de evine gitti. Karakolda olan Mehdi, bebeğinin dünyaya geldiğini öğrendi. Zeynep’in fotoğrafını yırttı ve ağlamaya başladı. Öte yandan doğum günü olan Zeynep için bir sürpriz hazırlandı. Zeynep’in doğum gününe Savaş ve Barış da geldi. Dışarıda sohbet eden Zeynep ve Barış arasında yeni bir aşkın ilk izleri oluşmaya başladı.