Survivor'un Yıldızı Aycan Yanaç ve Sercan İfşa Oldu! Paylaşımların Ardı Arkası Kesilmedi! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı!

Survivor 2020 yarışmasının bitimi ardından oyuncular arasında meydana gelen gelişmeler pek çok kişi büyük bir şoka uğrattı. Program esnasında Nisa Bölükbaşı’na aşkını itiraf eden Sercan bir zamanlar oldukça gündem olmuştu. Ancak bu teklif üzerine Nisa Bölükbaşı ona karşı boş olduğunu söylemişti. Sercan sevenleri ise bu olay karşısında büyük bir üzüntü içerisine girmişti.

Bu olaylar büyük bir gündem haline gelirken yarışmanın bitmesi ardından Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı arasında aşk dedikoduları gündeme geldi. Bu konu hakkında pek çok yarışmacı yorum yapmışlardır. Aycan Yanaç ve Sercan da bu duruma kayıtsız kalmadılar. Ancak çıkan dedikodular ardından Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı durumu yalanladılar.

Aradan geçen zaman ardından Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı’nın öpüşme görüntüleri ortaya çıktı. Çıkan bu görüntüler ardından ortalık karıştı ve Survivor yarışmacıları da bomba gibi yorumlar yaptı. İşte o yorumlar ve habere ilişkin diğer merak edilenler…

Barış Murat Yağcı ve Nisa bölükbaşı aralarındaki aşkı inkar etmişlerdir. Anacak aradan geçen kısa zaman ardından ikilin öpüşme görüntüleri gündeme adeta bomba gibi düşmüştü. Bu olay ardından Survivor 2020 yarışmacıları Yasin, Aycan, Sercan Yıldırım, Evrim ve Mert Öcal da bazı paylaşımlar yaptılar. Yapılan bu paylaşımlar da gündeme resmen bomba gibi düştü.

Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, Nisa ve Barış arasındaki aşk dedikoduları hakkında gerçeklerin ortaya çıkması ardından bir yorum yaptı. Bu yorum da gündeme resmen bomba gibi düştü. İkilinin öpüşme videolarının ortaya çıkması ardından Aycan da bir emoji paylaştı. Aycan sevenleri ise burnu uzayan emoji paylaşımı karşısında şaşkınlığını gizleyememişti ve bir dönem Aycan’ın attığı her paylaşıma ona destek olur gibi kullandığı emojiyi atmıştı.

Burnu uzayan emoji paylaşımı konu hakkındaki görüşlerini net bir şekilde ifade etmesini sağladı. Aynı zamanda Mert Öcal ise konu hakkında “Herkes tt olmuş konuların benle bir alakası yok öpüyorum, herkese başarılar” yorumunu yaptı. Yine yarışmacılar arasından Evrim Keklik de bu konuya kayıtsız kalmadı. Evrim de sosyal medya hesabı üzerinden “Düşmez kalkmaz bir Allah! Sıradaki Youtube videosu ne acaba hahahahhaa” yorumunu paylaştı.