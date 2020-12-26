Bir Zamanlar Çukurova'da Kaos Bitiyor! Fikret Her Şeyi Çözüme Kavuşturuyor... Herkes Derin Bir Nefes Alacak! Bu Sahne Şok Geçirtir...
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde sular bir an olsun durulmuyor. Sevilerek izlenen dizinin tüm detaylarını sizler için hazırladık. Son bölümüyle dikkatleri üzerine çeken bölümde düşmanlık, kaos ve kan resmen bitmişti. Yılmaz ekranlara veda ederken biricik sevgilisi Züleyha’ya da veda etmişti. Seyirci o sahneleri izlerken ise gözyaşlarına hakim olamamışlardı.
Züleyha ise biricik sevgilisi ve eski nişanlısının ölümünü gözleriyle görmüştü. Tam birbirlerine kavuştular derken ölümün onları ayırması seyirciyi büyük bir üzüntüye sürüklemişti. Fakat Fikret karakteri diziye katıldığından beri Yaman ailesine karşı büyük bir nefret ve kin besliyor. Seyircinin kafasında ise büyük bir soru işareti var Fikret karakterine karşı.
Fikret karakterine karşı yatan kafa karışıklığı ise diziden kaynaklı olarak seyircinin karşısına çıkıyor. Bazen hayat kurtaran Fikret bazen ise büyük bir sorun yaratıyor. Tabi ki bunun altında yatan en büyük sebep ise Fikret’in Yaman ailesine olan ve bitmek bilemeyen düşmanlık. Yayınlanan 78. Bölümde ise hem kaos hem de büyük bir vefa vardı. İzleyenler bu yüzden hangi duyguyu tam olarak tatmalı bilemedi. Fakat sahneleri izleyen bütün seyirciler duydukları karşısında büyük bir şok yaşadı. Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.