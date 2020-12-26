Bir Zamanlar Çukurova'da Kaos Bitiyor! Fikret Her Şeyi Çözüme Kavuşturuyor... Herkes Derin Bir Nefes Alacak! Bu Sahne Şok Geçirtir...

Züleyha ise biricik sevgilisi ve eski nişanlısının ölümünü gözleriyle görmüştü. Tam birbirlerine kavuştular derken ölümün onları ayırması seyirciyi büyük bir üzüntüye sürüklemişti. Fakat Fikret karakteri diziye katıldığından beri Yaman ailesine karşı büyük bir nefret ve kin besliyor. Seyircinin kafasında ise büyük bir soru işareti var Fikret karakterine karşı.

Fikret karakterine karşı yatan kafa karışıklığı ise diziden kaynaklı olarak seyircinin karşısına çıkıyor. Bazen hayat kurtaran Fikret bazen ise büyük bir sorun yaratıyor. Tabi ki bunun altında yatan en büyük sebep ise Fikret’in Yaman ailesine olan ve bitmek bilemeyen düşmanlık. Yayınlanan 78. Bölümde ise hem kaos hem de büyük bir vefa vardı. İzleyenler bu yüzden hangi duyguyu tam olarak tatmalı bilemedi. Fakat sahneleri izleyen bütün seyirciler duydukları karşısında büyük bir şok yaşadı. Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>