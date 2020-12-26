Hercai Dizisinde Çok Büyük Deprem! Miran ve Mahmut'un Başına Gelenler, Tüm Diziyi Altüst Etti, İzleyenler Öylece Kalakaldı!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai, yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Son bölümde yaşanan olaylar izleyenlerin hafızasından çıkmazken Mahmut’un vurulma sahnesi karşısında izleyiciler terler döktü. Mahmut kaçtığı sırada arkasından atılan kurşunlara hedef oldu. Yediği kurşun ile yere serilirken izleyenler tırnaklarını kemirdi.
Ekranlara gelen son bölümde yaşanan olaylar sosyal medya gündeminden düşmezken Mahmut’un çaresizliği izleyenlere gözyaşı döktürdü. Miran ile azılı düşmanlarından kaçan Mahmut’un başına geleneler “Dur artık kaçma” dedirtti. Büyük mücadele içerisine girdikleri sırada azılı düşmanlarının yerini öğrenmeye çalışırken fark edildiler.
Kaçmaya çalıştıkları sırada arkasında yediği kurşun ile yerlere yatan Mahmut, Miran’ın yardımı ile ayağa kaldırılır ve tekrardan koşmaya başlar. Savaş içerisinde olduğu düşmanını bir an önce tanımaya çalışırlarken ölümün kıyısında olduklarını fark etmezler. Öte yandan, Azize’nin kendi acısından kurtulmaya çalışması iyice zorlaşırken Miran ve Mahmut’un da eli beladan eksik olmaz. >> Detaylar için diğer sayfaya geçiniz!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.