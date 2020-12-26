Hercai Dizisinde Çok Büyük Deprem! Miran ve Mahmut'un Başına Gelenler, Tüm Diziyi Altüst Etti, İzleyenler Öylece Kalakaldı!

Ekranlara gelen son bölümde yaşanan olaylar sosyal medya gündeminden düşmezken Mahmut’un çaresizliği izleyenlere gözyaşı döktürdü. Miran ile azılı düşmanlarından kaçan Mahmut’un başına geleneler “Dur artık kaçma” dedirtti. Büyük mücadele içerisine girdikleri sırada azılı düşmanlarının yerini öğrenmeye çalışırken fark edildiler.

Kaçmaya çalıştıkları sırada arkasında yediği kurşun ile yerlere yatan Mahmut, Miran’ın yardımı ile ayağa kaldırılır ve tekrardan koşmaya başlar. Savaş içerisinde olduğu düşmanını bir an önce tanımaya çalışırlarken ölümün kıyısında olduklarını fark etmezler. Öte yandan, Azize’nin kendi acısından kurtulmaya çalışması iyice zorlaşırken Miran ve Mahmut’un da eli beladan eksik olmaz. >> Detaylar için diğer sayfaya geçiniz!