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- 26 Ara 2020 - 20:26 G: 26 Ara 2020 - 20:41

Hercai Dizisinde Çok Büyük Deprem! Miran ve Mahmut'un Başına Gelenler, Tüm Diziyi Altüst Etti, İzleyenler Öylece Kalakaldı!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai, yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Son bölümde yaşanan olaylar izleyenlerin hafızasından çıkmazken Mahmut’un vurulma sahnesi karşısında izleyiciler terler döktü. Mahmut kaçtığı sırada arkasından atılan kurşunlara hedef oldu. Yediği kurşun ile yere serilirken izleyenler tırnaklarını kemirdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ekranlara gelen son bölümde yaşanan olaylar sosyal medya gündeminden düşmezken Mahmut’un çaresizliği izleyenlere gözyaşı döktürdü. Miran ile azılı düşmanlarından kaçan Mahmut’un başına geleneler “Dur artık kaçma” dedirtti. Büyük mücadele içerisine girdikleri sırada azılı düşmanlarının yerini öğrenmeye çalışırken fark edildiler.  

Kaçmaya çalıştıkları sırada arkasında yediği kurşun ile yerlere yatan Mahmut, Miran’ın yardımı ile ayağa kaldırılır ve tekrardan koşmaya başlar. Savaş içerisinde olduğu düşmanını bir an önce tanımaya çalışırlarken ölümün kıyısında olduklarını fark etmezler. Öte yandan, Azize’nin kendi acısından kurtulmaya çalışması iyice zorlaşırken Miran ve Mahmut’un da eli beladan eksik olmaz. >> Detaylar için diğer sayfaya geçiniz!

26 Ara 2020 - 20:26 Ankara- Yaşam

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