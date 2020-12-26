İyi Aile Babası'nda Damla'nın O Hallerini Görenler Gülme Krizi Geçirdiler! "Yaa Damla, Eski Bu İşte..." Herkes Bunu Konuşuyor...

İyi Aile Babası dizisinin başrollerinde ise Güldür Güldür Show programının Eşofmanlı Şevket Hocası olarak bilinen ve çok başarılı olan tiyatro eğitimli Çağlar Çorumlu ve Türkiye’de en sevilen kadın oyunculardan biri olan Şebnem Bozoklu yer alıyor. Başarılı isimlerin yanında ise usta isimler olan Melek Baykal, Salih Kalyon gibi isimler yer alırken dizinin çocuk oyuncuları da dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle Damla karakteri dizinin en sevilen çocuk oyuncuları arasında yer alıyor.

Günümüz çocuklarının örneklerinden biri olan Damla, babası Mehmet Ali’nin kendisine göre teknoloji dışı konuşması Damla’nın garibine gitmiş ve verdiği tepki o sahneleri izleyenleri gülme krizine sokmuştu. Ailenin en zeki üyeleri arasında yer alan Damla tam bir annesinin kızı. Dizide yer aldığı her sahneye ise damgasını vuran Damla yine seyirciyi güldürmeyi başardı. Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>