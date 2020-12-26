Masterchef'te Özgül Yine Patlak Verdi! Bir Anlık Dalgınlığı Felaketle Sonuçlanıyordu, Şefler Son Anda Uyardı! "Ah Özgül Ah..."
Masterchef'te kıran kırana mücadele büyük bir hızla devam ediyor. Bugün yayında olan yeni bölümde Özgül yemeğini hazırlarken yeniden bir patlak verdi. Daha önceki gün; yanlışlıkla yemeği çıkarırken parçalayan Özgül, bugün de az kalsın felaket yaşatıyordu. Şeflerin uyarısıyla durumu farkeden Özgül, izleyenlerin "Ah Özgül Ah..." yorumunu aldı...
Masterchef'te finale yaklaştıkça kıyasıya mücadele hız kesmeden devam ediyor. Yarışmacılar, ellerinden gelen her şeyi verirken; en ufak hata bile yapmamak için çabalıyorlar. Fakat Özgül son 2 gündür, heyecan mı dalgınlık mı bilinmez, hata üstüne hata yapıyor. Masterchef Kahini tarafından bu hafta eleneceği söylenen Özgül, bugün de yaptığı hatayla az kalsın felaket getiriyordu!
Özgül, yemeğini hazırlarken kullandığı Blenderla çok büyük bir kaza yapıyordu. Son anda şefin uyarısı, mutfağı darmaduman etmesini ve bunun yanı sıra yemeğini de çöp etmesini engelledi! İşte detaylar >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.