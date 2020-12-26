Masterchef'te Özgül Yine Patlak Verdi! Bir Anlık Dalgınlığı Felaketle Sonuçlanıyordu, Şefler Son Anda Uyardı! "Ah Özgül Ah..."

Masterchef'te finale yaklaştıkça kıyasıya mücadele hız kesmeden devam ediyor. Yarışmacılar, ellerinden gelen her şeyi verirken; en ufak hata bile yapmamak için çabalıyorlar. Fakat Özgül son 2 gündür, heyecan mı dalgınlık mı bilinmez, hata üstüne hata yapıyor. Masterchef Kahini tarafından bu hafta eleneceği söylenen Özgül, bugün de yaptığı hatayla az kalsın felaket getiriyordu!

Özgül, yemeğini hazırlarken kullandığı Blenderla çok büyük bir kaza yapıyordu. Son anda şefin uyarısı, mutfağı darmaduman etmesini ve bunun yanı sıra yemeğini de çöp etmesini engelledi! İşte detaylar >>