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27 Ara 2020 - 00:03

Alev Alev Dizisi Yayından Kaldırılabilir! "Kalbinizi Söküp Alacağım" Repliği Çileden Çıkardı, RTÜK'e Şikâyet Yağdı... Sonu Ne Olacak?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Alev Alev, yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizinin son bölümünde yaşanan olaylar izleyenleri heyecanlandırmaya başladı. Gidişatı güzel ilerlerken bir sahnesinde adeta ters köşe olan diziye sosyal medyadan sert tepkiler geldi. O sahne Alev Alev dizisinin sonu olabilir mi?