Alev Alev Dizisi Yayından Kaldırılabilir! "Kalbinizi Söküp Alacağım" Repliği Çileden Çıkardı, RTÜK'e Şikâyet Yağdı... Sonu Ne Olacak?
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Alev Alev, yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizinin son bölümünde yaşanan olaylar izleyenleri heyecanlandırmaya başladı. Gidişatı güzel ilerlerken bir sahnesinde adeta ters köşe olan diziye sosyal medyadan sert tepkiler geldi. O sahne Alev Alev dizisinin sonu olabilir mi?
Kısa sürede büyük ilgi gören Alev Alev, başarılı oyuncu kadrosu ile izleyenlerden tam not almayı başarıyor. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasında yer alırken son bölümde yaşanan olaylar güne damga vurdu. Cemre’nin heyetten gelen kararı beklerken eve haciz gelmesi izleyenlerin ilk darbe aldığı sahne olur.
27 Ara 2020 - 00:03 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.