Haberler Ankara Haberler Ankara
- 27 Ara 2020 - 00:03 G: 27 Ara 2020 - 00:16

Alev Alev Dizisi Yayından Kaldırılabilir! "Kalbinizi Söküp Alacağım" Repliği Çileden Çıkardı, RTÜK'e Şikâyet Yağdı... Sonu Ne Olacak?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Alev Alev, yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizinin son bölümünde yaşanan olaylar izleyenleri heyecanlandırmaya başladı. Gidişatı güzel ilerlerken bir sahnesinde adeta ters köşe olan diziye sosyal medyadan sert tepkiler geldi. O sahne Alev Alev dizisinin sonu olabilir mi?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Kısa sürede büyük ilgi gören Alev Alev, başarılı oyuncu kadrosu ile izleyenlerden tam not almayı başarıyor. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasında yer alırken son bölümde yaşanan olaylar güne damga vurdu. Cemre’nin heyetten gelen kararı beklerken eve haciz gelmesi izleyenlerin ilk darbe aldığı sahne olur.

27 Ara 2020 - 00:03 - Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
İyi Aile Babası'nda Damla'nın O Hallerini Görenler Gülme Krizi Geçirdiler! Damla, Eski Teknolojiye Çok Şaşırdı, Herkes Bunu Konuşuyor... mask
İyi Aile Babası'nda Damla'nın O Hallerini Görenler Gülme Krizi Geçirdiler! Damla, Eski Teknolojiye Çok Şaşırdı, Herkes Bunu Konuşuyor...
Hercai Dizisinde Çok Büyük Deprem! Miran ve Mahmut'un Başına Gelenler, Tüm Diziyi Altüst Etti, İzleyenler Öylece Kalakaldı! mask
Hercai Dizisinde Çok Büyük Deprem! Miran ve Mahmut'un Başına Gelenler, Tüm Diziyi Altüst Etti, İzleyenler Öylece Kalakaldı!
Bir Zamanlar Çukurova'da Kaos Bitiyor! Fikret Her Şeyi Çözüme Kavuşturuyor... Herkes Derin Bir Nefes Alacak! Bu Sahne Şok Geçirtir... mask
Bir Zamanlar Çukurova'da Kaos Bitiyor! Fikret Her Şeyi Çözüme Kavuşturuyor... Herkes Derin Bir Nefes Alacak! Bu Sahne Şok Geçirtir...
Akrep Dizisi Hangi Gün? Yeni Bölüm Saat Kaçta, Hangi Kanalda? mask
Akrep Dizisi Hangi Gün? Yeni Bölüm Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Acun Ilıcalı Herkese Kıyak Geçti! Exxen'in Ücreti Milyonları Şok İçerisinde Bıraktı! Sadece 7... mask
Acun Ilıcalı Herkese Kıyak Geçti! Exxen'in Ücreti Milyonları Şok İçerisinde Bıraktı! Sadece 7...
Kırmızı Oda Kumru Kim, Hikayesi ve Hastalığı Nedir? Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz Kimdir, Kaç Yaşında? mask
Kırmızı Oda Kumru Kim, Hikayesi ve Hastalığı Nedir? Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz Kimdir, Kaç Yaşında?
Çukur 4.Sezon 16. Bölüm Full İzle Show TV! Çukur 4. Sezon 17. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mask
Çukur 4.Sezon 16. Bölüm Full İzle Show TV! Çukur 4. Sezon 17. Bölüm Fragmanı Yayınlandı
Bir Annenin Günahı Final mi Yaptı? Sevilen Dizi Artık Yayınlanmayacak mı? mask
Bir Annenin Günahı Final mi Yaptı? Sevilen Dizi Artık Yayınlanmayacak mı?
Kefaret Dizisi 6. Bölüm Full İzle FOX TV! 27 Aralık Kefaret dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kefaret Dizisi 6. Bölüm Full İzle FOX TV! 27 Aralık Kefaret dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Menajerimi Ara 18. Bölüm Full İzle Star TV! 27 Aralık Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Menajerimi Ara 18. Bölüm Full İzle Star TV! 27 Aralık Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Akrep Dizisinde Berna'nın Ölüm Kaosu, Yeri Göğü İnletti! Aras'ın Adı Geçince, İzleyenlerin Tüyleri Diken Diken Oldu... Neler Oluyor? mask
Akrep Dizisinde Berna'nın Ölüm Kaosu, Yeri Göğü İnletti! Aras'ın Adı Geçince, İzleyenlerin Tüyleri Diken Diken Oldu... Neler Oluyor?
Sol Yanım Dizisi İzleyicileri Gördükleri Tablo Karşısında Neye Uğradıklarını Şaşırdılar! O İsimler El Ele... Vay Anam Vay... mask
Sol Yanım Dizisi İzleyicileri Gördükleri Tablo Karşısında Neye Uğradıklarını Şaşırdılar! O İsimler El Ele... Vay Anam Vay...
Alev Alev Dizisi Yayından Kaldırılabilir! "Kalbinizi Söküp Alacağım" Repliği Çileden Çıkardı, RTÜK'e Şikâyet Yağdı... Sonu Ne Olacak? mask
Alev Alev Dizisi Yayından Kaldırılabilir! "Kalbinizi Söküp Alacağım" Repliği Çileden Çıkardı, RTÜK'e Şikâyet Yağdı... Sonu Ne Olacak?
Masterchef'te Özgül Yine Patlak Verdi! Bir Anlık Dalgınlığı Felaketle Sonuçlanıyordu, Şefler Son Anda Uyardı! "Ah Özgül Ah..." mask
Masterchef'te Özgül Yine Patlak Verdi! Bir Anlık Dalgınlığı Felaketle Sonuçlanıyordu, Şefler Son Anda Uyardı! "Ah Özgül Ah..."
İyi Aile Babası'nda Damla'nın O Hallerini Görenler Gülme Krizi Geçirdiler! Damla, Eski Teknolojiye Çok Şaşırdı, Herkes Bunu Konuşuyor... mask
İyi Aile Babası'nda Damla'nın O Hallerini Görenler Gülme Krizi Geçirdiler! Damla, Eski Teknolojiye Çok Şaşırdı, Herkes Bunu Konuşuyor...
Hercai Dizisinde Çok Büyük Deprem! Miran ve Mahmut'un Başına Gelenler, Tüm Diziyi Altüst Etti, İzleyenler Öylece Kalakaldı! mask
Hercai Dizisinde Çok Büyük Deprem! Miran ve Mahmut'un Başına Gelenler, Tüm Diziyi Altüst Etti, İzleyenler Öylece Kalakaldı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL