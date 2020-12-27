Sol Yanım Dizisi İzleyicileri Gördükleri Tablo Karşısında Neye Uğradıklarını Şaşırdılar! O İsimler El Ele... Vay Anam Vay...

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sol Yanım, yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyenlerin ilgisini çekmeyi başaran dizinin son bölümleri giderek farklı bir boyuta taşındı. Perşembe akşamları izleyenleri ile buluşan dizinin yeni bölümleri heyecanla beklenilirken son bölümde yaşanan olaylar izleyenleri şaşkına çevirdi.

Başrollerinde Özge Yağız ve Tolga Mendil’in yer aldığı Sol Yanım dizisinin başarılı oyuncu kadrosunda Cansel Elçin ve Defne Samyeli gibi oyuncular yer alıyor. Star TV’nin heyecan dolu bölümleri ile yayınlanan dizinin son bölümlerinde yaşanan olaylar karşısında izleyenler neye uğradığını şaşırdı. Birçok kişi gördükleri arşısında hayrete düştü.

Dizinin son bölümünde Serra ile Selim’in yakınlığını gören izleyiciler gördükleri karşısında neye uğradığını bilemedi. Serra’nın Selim’e olan ilgisinin giderek arttığını görenler aralarında bir şey olabileceğini düşündüler. Üniversitede karşılaşan ikili bir süre birbirlerine baktıktan sonra Serra’nın Selim’in yanına gitmesi ilginç sohbete neden oldu.

Selim ile Serra El Ele Verdi

Daha sonra kafeye giden ikili, el ele olduğunu gören herkesi şaşkına çevirdi. Kafede yer alanlar hayret dolu bakışlar ile Serra ve Selim’e bakarken ekran başındakiler de “Vay anam vay” dedi. Okulunda başarılı olan Serra’yı Selim’in yanında görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Üniversite yaşantısında ona eşlik eden Selim ile aralarında ne olacak sorusu ise ekran başındakilerin en merak ettiği sorular arasında yerini alıyor.

Dizinin sevilen çifti Selim ve Serra’nın kafeye el ele girmesinden hemen sonra ise karakterinin yanında oturan arkadaşına “Eda, Eda” diye seslenmesi ve Eda’nın şok içerisinde Selim ve Serra’ya bakması ise seyircinin gözünden kaçmadı. Selim’in ise Biricik’e kinayeli bir şekilde “Çıkan haberleri gördün mü” diye sorması izleyicinin merakını daha çok artırdı.

Biricik’in ise hiç umursamıyormuş gibi telefonla uğraşarak verdiği “Hangi haberleri” cevabı Selim’e derin bir iç çektirdi. Selim ise Biricik’e çekilen fotoğrafların haber olduğunu dile getirir. Yalan dolan laflar sözünün üzerine basan Selim ise Biricik’e cevabını verir. Seyircinin gözünden kaçmayan bir diğer detay ise Selim’in açık sözlü olması oldu.

Star TV ekranlarında yeni bölümleri heyecanla beklenilmeye devam ediyor. Son bölümde Selim ve Serra’dan sürpriz gelişme yaşanırken aralarındaki ilişki birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Dizinin ikilisini ileride ne gibi sorunlar bekliyor? Serra ve Selim’in aralarına kim girecek? Yeni bölümde tüm soruların cevabı ekranlara gelecek.