Akrep Dizisinde Berna'nın Ölüm Kaosu, Yeri Göğü İnletti! Aras'ın Adı Geçince, İzleyenlerin Tüyleri Diken Diken Oldu... Neler Oluyor?... Star TV ekranlarının yeni dizisi Akrep, yayınlandığı ilk günden bu yana 3 bölümü geride bıraktı. Yeni dizinin oyuncuları ve konusu gün geçtikçe araştırılmaya devam ederken başrolünde Demet Akbağ ve Evrim Alasya gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Dizinin hikayesi izleyenlerin giderek dikkatini çekmeye başlıyor ve şimdiden yeni bölümleri heyecanla bekleniliyor.

Yayınlandığı ilk günden bu yana kemik izleyici kitlesine ulaşan Akrep dizisi giderek daha da ilgi çekici hale geliyor. Tüm dikkatleri üzerine toplamayı başaran dizinin oyuncu kadrosu birçok kişi tarafından ilgi odağı olmuş durumda. Dizinin başında karakoldan gelen bir telefon ile hayatı değişen bir ailenin zorlu yaşam mücadelesi konu alınırken gerilim giderek artıyor.

Son bölümde yaşanan sahneler ise seyircinin ilgi odağı oldu. Ferda karakterinin Fikret ile tartışması seyircilerin dikkatinden kaçmadı. Soğukkanlı bir şekilde Fikret’ten gelen soru seyircinin tüylerinin ürpermesine neden oldu. Karısı Berna’nın ölüm nedeni olan ismi bulmak isteyen Fikret, Ferda’ya o soruyu sordu.

“Berna’yı Sen mi Öldürdün Yoksa Aras mı?”



Fikret’ten Ferda’ya gelen soru ise “Berna’yı sen mi öldürdün yoksa Aras mı?” oldu. Fakat seyircinin gözünden kaçmayan detay ise Aras derken Fikret’in bir süre sessiz kalması oldu. Sosyal medyada ise bu sahneyi yorumlayan izleyici paylaşımlarında ise “Aras’a bunu kondurmak istemiyor”, “Aras’tan şüphe ediyor ama Ferda’dan ettiği kadar değil” gibi yorumlara yer verdi.

İkilinin hararetli konuşmasını duyan Hacer ise hastanede olan Perihan’ı arayarak bilgi vermek ister. Ama aynı zamanda ise çekinir. Ama yine de telefonu kaldırır ve Ferda’nın evlerinde olduğunu çocukların ise tepki vermediğini dile getirir. Duyduklarını dile getiren Hacer, Perihan’ı şüphelendirir. Perihan ise tüm olayı anlar ve Hacer’in üzerine gider.

Perihan Hacer’den duyduklarının karşısında ise şok geçirir. Tek kızının ölümünü ağır bir şekilde atlatan Perihan’a Hacer, Ferda’nın kendisinden Berna’nın geceliklerinden birini getirmesini ister. Ama vermeyeceğini dile getiren Hacer Perihan’ın şokunu atlatmasına neden olamaz. Telefonu kapatan Perihan ise hastaneden çıkar ve evinin yolunu tutar.

Bu sırada ise Fikret Ferda’dan özür diler. Ferda ise tüm bunları planlamış gibi bir tavır takınır. Kardeşini öldürmediğini dile getiren Ferda, tüm suçunun sadece sevmek olduğunu ise Fikret’e üstüne basarak dile getirir. Fikret ise dediklerinden pişman olur. Gelecek olan yeni bölümlerde Berna’nın katili ortaya çıkacak mı merak ediliyor.