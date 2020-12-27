Gönül Dağı'nın O Sahnesi Seyirciyi de Sevinçten Havalara Zıplattı! Veysel'in Oyunculuğu Takdir Topladı... Helal Olsun!

Gönül Dağı dizisinin başarılı ekibinde ise Berk Altan, Gülsüm Ali ilhan, Ferdi Düşenkalkar, Ege Aydan gibi oyuncular yer alıyor. Mustafa Çizgi’nin kaleme aldığı Gönül Dağı dizisi ise Anadolu’nun eşsiz bozkır hikayelerini hayata geçiriyor ve Taner’i konu edinirken kuzenlerinin neşe dolu hayatlarına değinmeden geçmiyor.

Yayınlanan son bölümde ise seyirciler Veysel’in mutluluğunu ortak oldu. Veysel’in annesi Cemile’nin hamile olduğu haberini Veysel’e duyurunca Veysel sevinçten yerinde durmadı. Cemile ile hastaneye gitmeyi planlayan ve Cemile’nin rahatsız olduğu için endişelenen Veysel Cemile’ye “Üzerine bir şey giy de hastaneye gidelim” lafı üzerine daha Cemile “iyiyim” diyemeden Veysel’in annesi sevinerek “İyi oğlum, bir şeyi yok. Merak etme sen” sözlerini söylemişti.