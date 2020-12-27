Gönül Dağı'nın O Sahnesi Seyirciyi de Sevinçten Havalara Zıplattı! Veysel'in Oyunculuğu Takdir Topladı... Helal Olsun!
Ekranların en yeni en sevilen dizisi olan Gönül Dağı dizisinde o sahne sosyal medya da izleyenlerin sevinçten havalara uçmasına neden oldu. Her hafta yeni bölümlerini ekranlardan seyircisi ile buluşturan dizide heyecan ve kahkaha bitmiyor. TRT1 ekranlarının uzun soluklu dizilerinden biri olacak olan Gönül Dağı her yeni bölümünde kendini biraz daha sevdirmeyi başarıyor.
Gönül Dağı dizisinin başarılı ekibinde ise Berk Altan, Gülsüm Ali ilhan, Ferdi Düşenkalkar, Ege Aydan gibi oyuncular yer alıyor. Mustafa Çizgi’nin kaleme aldığı Gönül Dağı dizisi ise Anadolu’nun eşsiz bozkır hikayelerini hayata geçiriyor ve Taner’i konu edinirken kuzenlerinin neşe dolu hayatlarına değinmeden geçmiyor.
Yayınlanan son bölümde ise seyirciler Veysel’in mutluluğunu ortak oldu. Veysel’in annesi Cemile’nin hamile olduğu haberini Veysel’e duyurunca Veysel sevinçten yerinde durmadı. Cemile ile hastaneye gitmeyi planlayan ve Cemile’nin rahatsız olduğu için endişelenen Veysel Cemile’ye “Üzerine bir şey giy de hastaneye gidelim” lafı üzerine daha Cemile “iyiyim” diyemeden Veysel’in annesi sevinerek “İyi oğlum, bir şeyi yok. Merak etme sen” sözlerini söylemişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.