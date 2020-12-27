Yasak Elma Seyircinin Tepkisi Sürüyor! Yasak Elma’ya Dönecek Mi? Talat Bulut Öyle Açıklama Yaptı ki, Son Noktayı Koydu! 

Yasak Elma Seyircinin Tepkisi Sürüyor! Yasak Elma’ya Dönecek Mi! Talat Bulut Öyle Açıklama Yaptı ki, Bomba Patlayacak! Yasak Elma dizisi yayınlandığı ilk günden beri gerek konusu gerekse oyuncularıyla dikkatleri üzerine çeken dizilerden birisi olarak karşımıza çıktı. Sevilen dizi oyuncu kadrosunda yer verdiği isimlerle reytingleri her zaman zirvede tutmayı başarmış ve adını her bölümde reytinglerin ilk sırasına altın harflerle yazdırmıştı. Son yayınlanan bölüm ise yine reytingleri yıkan bir bölüm oldu. 90. Bölümüyle büyük damga vuran dizide Enver milyonlarca seyirciye büyük bir sürpriz yapmıştı.

Sevilen diziler arasında yer alan Yasak Elma dizisinin son bölümündeki her sahne dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştı fakat bir sahne adeta 90. Bölümün tüm bombasını patlatmıştı. Enver karakteri Halit karakterinin kendisini takip ettiğini düşünerek bir işin içine girmiş ve kardeşiyle büyük bir araştırma yapmıştı. Araştırmanın sonunda ise seyirciye bombayı patlatmıştı.



Yasak Elma dizisinin son bölümünün final sahnesinde ise milyonlar ekranlara kilitlendi ve Enver’in ağzından çıkan sözlerle büyülendi. Enver karakteri Halit karakterinin yaşayıp yaşamadığı için büyük bir özveri ile araştırma yapıyor ve sonunda bir kanıya varıyor. 10 gün önce Halit adında bir bankadan hesap açıldığını öğrenen Enver seyircilere mesajı vermeyi başardı.