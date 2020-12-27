Türkiye’de Zekasıyla Para Kazanan Acun Ilıcalı Yaşıyla Olay Oldu! Acun Ilıcalı Kimdir, Kaç Yaşında?... Birçok alanda başarı elde eden Acun Ilıcalı son zamanların en çok merak edilen ünlü isimleri arasında yer alıyor. Milyonlarca kişi Acun Ilıcalı hakkında birçok konuyu merak ederek araştırma yapmaya başladı. Son zamanlarda yeni platformu olan Exxen ile adından sık sık söz ettiren Acun Ilıcalı, geniş kitleler tarafından araştırılmaya başladı. Milyonlarca kişi ünlü ismin kaç yaşında olduğunu merak ederek konu hakkında araştırma içerisine girdi.

Türk televizyoncu, girişimci, uluslararası yapımcı ve iş adamı olan Acun Ilıcalı, zekasıyla büyük paralar kazandı. Milyonlarca insanı kendine hayran bırakan Acun Ilıcalı, son zamanlarda arama motorlarında en çok aranan isimler arasında ilk sırada yer aldı. Bunun yanı sıra TV8, TV8,5 kanallarının sahibi olan Acun Ilıcalı, ABD, Meksika, Romanya, Macaristan, Brezilya, Kolombiya ve Yunanistan dahil olmak üzere birçok ülkede prodüksiyon şirketleri bulunuyor. Exxen platformu ile de büyük bir ilgi gören Acun Ilıcalı, son zamanlarda yaşı en çok merak edilen ünlü isimler arasında yer aldı.

Ekranların son derece başarılı isimleri arasında yer alan Acun Ilıcalı, takipçileri tarafından en merak edilen isimler arasında zirveye yerleşti. Magazin dünyasında adından sık sık söz ettiren Acun Ilıcalı, yaptığı başarılı işlerle de aktif olarak magazin dünyasında yer alıyor. Bunun yanı sıra Acun Ilıcalı’nın hayatını merak edenler ise konu hakkında detaylı bir araştırma içerisine girdi. Milyonlarca kişi arama motorlarında, “Acun Ilıcalı kimdir?”, “Acun Ilıcalı kaç yaşında?” ve “Acun Ilıcalı kimdir, kaç yaşında?” sorularının cevabını aradı. Ekranların en başarılı isimlerinden birisi olan Acun Ilıcalı yaşı ile olay oldu.

Ailesi aslen Erzurum’un Ilıca ilçesinden olan Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969 yılında Edirne’de dünyaya geldi. 51 yaşında olan Acun Ilıcalı, yaşı ile yeniden sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Herkes Acun Ilıcalı hakkında birçok paylaşımda bulunarak hem yaşını hem de hayatını konuştu. Ardından ünlü isim hakkında detaylı bir bilgi arayışına giren sosyal medya kullanıcıları, öğrendikleri bilgiler karşısında büyük bir şokun içerisine girdi. Son derece başarılı bir hayatı olan Acun Ilıcalı, magazin dünyasında yine adından söz ettirmeyi başardı.

51 yaşında olan Acun Ilıcalı, ilkokul eğitimini Edirne’de alan ünlü isim, orta öğretimini ise Kadıköy Anadolu Lisesinde tamamladı. Üniversite öğretimine İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde başlayan Acun Ilıcalı, öğretim hayatını yarıda bıraktı ve ardından iş hayatına atıldı. Bunun ardından ilk medya sektörüne 22 yaşında atıldı. Ardından Show TV’de spor muhabirliği yapmaya başladı. Uzun bir süre muhabir olarak çalışma hayatına devam eden Acun Ilıcalı, 2004 yılında kendi prodüksiyon şirketi olan Acun Medya’yı kurdu. 2008 yılında ise ilk defa Türkiye’nin vergi rekortmenleri listesine adını yazdırdı.

Son derece başarılı işlere adım atan Acun Ilıcalı, kendisinin hazırladığı gezi-eğlence programı Acun Firarda ile 100’ün üzerinde ülke gezdi. Ulaştığı izlenim oranlarıyla beraber tüm dünyaya adını duyurdu. 2004 yılında kendi şirketini kuran Acun Ilıcalı, Var mısın Yok musun? Fear Factor, Survivor, Yetenek Sizsiniz, O Ses, Yok Böyle Dans, Rising Star ve Ninja Warrior gibi dünyaca tanınan birçok formatın haklarını satın aldı ve Türk izleyici için yeniden uyarladı. Bu başarısı ile en çok izlenen televizyon kanalarının prime time kuşaklarında yer aldı. Daha sonra 2013 yılında TV8 kanalını satın aldı. Acun Medya kapsamında TV8, %1’lik izlenme oranı ile Türkiye’de en çok izlenen TV kanalları arasında yer aldı.

Başarılı kariyer hayatında dur durak bilmeyen Acun Ilıcalı, Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarından birisi olan Doğuş Yayın Grubu ile ortaklık için imza attı. 2016 yılında ise TV8,5 kanalını eğlence ve spor alanında hayata geçirdi ve kısa sürede en çok izlenen tematik kanallar arasında yer aldı. Daha birçok başarısı olan Acun Ilıcalı, üç evlilik geçirdi. Bu evliliklerinden 4 kızı olan Acun Ilıcalı, 1989 yılında Seda Başbuğ ile dünya evine girmişti. Bu evliliğinden Banu adında bir kızı oldu. 1993 yılında eşinden boşanan Acun Ilıcalı, 2003 yılında Zeynep Yılmaz ile evlendi ve bu evliliğinden de Leyla ve Yasemin adında iki kızı dünyaya geldi. 2016 yılında boşanan Acun Ilıcalı, 2017 yılında Şeyma Subaşı ile dünya evine girdi ve bu evliliğinden de Melisa adında bir kızı doğdu. Çift 2018 yılında boşanma kararı aldı.