Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi'nin Annesi Neden Yok? Nurşim Demir Doğduğun Ev Kaderindir Dizisine Dönecek Mi? ... TV8 Ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan ve çok beğenilerek izlenen Doğduğun Ev Kaderindir dizisini Mehdi’nin annesine hayat veren Zeliha Hanım dizide uzun bir zamandır yok. 2. Sezonuna başlayan ve hızla ilerleyen diziden birçok kişi ayrıldı. Ayrılan isimlerden ilki Nail Kırmızıgül’ün hayat verdiği Ekrem karakteri olurken bir diğer isim ise Mehdi’nin annesini oynayan Nurşim Demir oldu.

Eksikliği hissedilen Zeliha Hanım’ın hayranları ise neden dizide olmadığına dair araştırmalar yapmaya başladı. Bizlerde Haberler Ankara ailesi olarak merak edilen sorulara cevap vermek için bir haber hazırladık. Haberimiz üzerinden Mehdi’nin annesine hayat verem Zeliha karakterinin neden diziden ayrıldığını öğrenebilir ve Nurşim Demir hakkında bilgi alabilirsiniz.

Dizinin 13. Bölümünde Müjgan karakterinin ağzından dökülen “Annem iyi ki burada yok” sözleri diziden Nurşim Demir’in ayrılmasına işaret olduğunu seyirci tarafından yorumlattırdı. Fakat Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ya da usta oyuncudan diziden ayrıldığına dair bir açıklama gelmedi.

Müjgan’ın sözlerine karşılık olarak ise kardeşi “İyi ki annem yazlıkta” demişti. Seyirci ise burada diziden ayrılmadığını, ara verdiğini anlamıştı fakat uzun bir süre Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yer almaması seyircinin kafasını allak bullak etti.

Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi’nin Annesine Ne Oldu?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin sevenleri Mehdi’nin annesinin sanki dizideymiş gibi devam ettirmesine rağmen dizide bir türlü göremediği Nurşim Demir için araştırmalar yapmaya başladı. Haberler Ankara ailesi olarak şunu diyebiliriz ki, yaşanan pandemiden dolayı 65 yaş üstü birçok sanatçı evinde kendisini korumaya aldı.

Giderek artan ve en çok yaşlıları etkilene Covid-19 hastalığından korunmak için Nurşim Demir bir süreliğine diziden ayrıldı. Fakat ne zaman ekranlara tekrar dönecek bilinmiyor. Sevilen dizide halen adı geçiyor. Mehdi’nin Zeynep’i kaçırdığı bölümde ise Mehdi “Annemin yanına bir gidelim olanları ona anlatalım” demesinden sonra Nurşim Demir’in tekrardan diziye katıldığı düşünülmüştü fakat işler öyle gitmedi.

67 yaşında olan usta sanatçının sağlık sorunları da elbette var. Pandemi dönemini risksiz atlatması için diziye ara verdiren yönetmenler ise doğru bir karar vermiş. Her ne kadar biran önce diziye gelmesi beklense de ne zaman geleceğine dair bir bilgi ya da tarih yok. Ekim’den beri ekranlarda olmayan usta sanatçı pandemi sonrasında diziye gelecek mi merak edilen konular arasında yerini alıyor.